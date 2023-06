Quatro soluções de educação digital para instituições de ensino

Compartilhe Facebook

1 de junho de 2023.

As escolas e universidades precisam otimizar o tempo e os recursos disponíveis para ensinar e apoiar os alunos, minimizando suas cargas de trabalho e custos administrativos. As soluções digitais mais recentes podem oferecer suporte a esse objetivo com base na automação de processos e ferramentas que ajudam estudantes, professores, equipe administrativa e gerentes de TI a trabalhar de forma mais eficaz e produtiva.

Para instituições de ensino de todos os tipos e tamanhos, ajudar os alunos a atingir seu potencial de aprendizado é a principal prioridade. Por isso, muitas instituições estão adotando uma série de novas tecnologias. Elas permitem acelerar processos de rotina e agilizar o gerenciamento de colaboradores e estudantes com base em insights de dados em tempo real. Isso também tem ajudado os educadores a planejarem aulas mais rapidamente.

Abaixo, há 4 benefícios das soluções de educação digital para instituições de ensino.

Otimização do tempo dos professores e alunos

Com as mais recentes tecnologias de sala de aula digital, incluindo monitores digitais interativos, os docentes podem compartilhar recursos de aprendizagem com os alunos com um toque. Essas soluções permitem que os professores baixem apps de ensino de terceiros, possibilitando uma variedade de ferramentas valiosas em seus planos de aula. Essa tecnologia também oferece suporte para escrita, gravação, preparação e instrução convenientes por meio do painel de exibição interativo. Os monitores digitais interativos também reduzem a dependência de livros didáticos e materiais impressos. Além de reduzir custos, isso ajuda a economizar recursos naturais e minimizar os impactos ambientais.

Aumento da eficiência para as equipes de administração

As mais recentes tecnologias utilizam dados de vídeo capturados por câmeras para automatizar o gerenciamento de atendimento, sem a necessidade de fazer a chamada manualmente. Isso é feito por meio de tecnologia baseada em IA, que – com o consentimento dos pais e dos próprios alunos – identifica os alunos presentes e ausentes e registra as informações da chamada para uso posterior. Com isso, os administradores podem entender as tendências de frequência centralmente por meio de uma interface de painel, auxiliando na geração de relatórios e apoiando iniciativas para garantir que o maior número possível de alunos compareça às aulas.

Tornar as informações escolares mais acessíveis

Essas plataformas digitais também permitem atribuir a cada sala de aula seu próprio painel de informações exclusivo. Chamados de ‘sinalização digital’, esses painéis podem exibir informações como horários de aula, atividades diárias, vídeos, fotos e assim por diante. Alunos e professores podem usar essa ferramenta para manter e monitorar registros de frequência, rastrear altas temperaturas, bem como verificar relatórios de frequência individual e outras informações acadêmicas.

Vantagens para a equipe de TI

Algumas soluções de educação digital agora fornecem uma visualização de painel único de todos os dispositivos conectados à rede – com ferramentas simples que aceleram a configuração, o gerenciamento e a solução de problemas de TI. Isso ajuda a melhorar a qualidade dos serviços de TI para funcionários e alunos, ajudando a otimizar as experiências de ensino e aprendizagem.