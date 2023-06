TecToy incentiva mais um esporte no Brasil, por meio do Beach Tennis

* Por: DINO - 1 de junho de 2023.

A TecToy, reconhecida por ser uma das maiores empresas brasileiras de eletrônicos, é patrocinadora oficial do Campeonato de Beach Tennis Open by Sofia Cimatti. O evento acontece entre os dias 1 e 4 de junho, na Arena Nacional, localizado no bairro Água Branca, em São Paulo (SP). O objetivo da marca é continuar incentivando o esporte brasileiro seja em competições nas quadras, na areia ou no eSports. Além disso, a marca leva o portfólio de produtos eletrônicos para o público de todas as idades e tribos.

Durante a competição, a TecToy sorteará produtos para o público presente e disponibilizará alguns brindes como chaveiro, viseiras e diversos cupons de desconto que poderão ser utilizados no e-commerce da empresa. Além disso, a interação também se dará com o quiosque de autoatendimento TecToy K2, produto que faz parte da mais nova vertical de negócio: automação comercial. Com ele, os competidores e a plateia poderão responder a um “quiz” sobre os jogos, com processos totalmente automatizados e intuitivos, por meio de sistema Android, compartilhando a experiência do autoatendimento que o mercado busca para estabelecimentos comerciais. Junto a automação comercial, a TecToy também possui produtos dos terminais de meios de pagamentos como novo portfólio.

“A TecToy é uma empresa que sempre buscou incentivar o esporte no país, visto que ele é um dos principais meios para gerar oportunidades positivas para todos. O Beach Tennis é uma modalidade que está ganhando espaço nos corações dos brasileiros, além de conquistar cada vez mais pessoas para a prática deste esporte, permitindo a nós também levarmos nossos produtos para um público que gosta de inovação e tecnologia, sem perder o momento de diversão em família”, explica Valdeni Rodrigues, CEO da TecToy.

O evento terá premiação de R$ 15 mil para a categoria Open, que consiste nas categorias Profissionais e A. O Campeonato também contará com as categorias B, C e D, bem como de veteranos 30+, 40+, 50+ e 60+. Além disso, as inscrições foram abertas para as categorias Pais e Filhos, Mães e Filhos, Pais e Filhas, Mães e Filhas.

“Estamos muito felizes em participar de mais um projeto que, além de visar chances de crescimento do esporte, as famílias possam curtir juntos este mais novo esporte que ganha espaço no Brasil. A TecToy marcou gerações sem deixar de proporcionar diversão em todas as fases da vida”, finaliza Rodrigues.

Serviço:

Beach Tennis Open Arena Nacional by Sofia Cimatti

Quando: de 1º até 4 de junho

Horário: Quinta-feira e Sexta-feira às 18h30 | Sábado e Domingo às 8h.

Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 2477 – Água Branca, São Paulo

