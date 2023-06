Congresso Brasileiro de T&D 2023 tem programação definida

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de junho de 2023.

A Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) anuncia a programação completa da 38ª edição do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD), que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de junho.

Com o tema “Humanizar para prosperar: construindo conexões e cultivando o engajamento”, o evento reunirá mais de 200 atividades diversificadas, proporcionando uma experiência “figital”, que combina os mundos físico e digital. A plataforma e o aplicativo exclusivos do evento já estão disponíveis para acesso antecipado aos inscritos, oferecendo atividades imediatamente após a inscrição.

Entre os destaques das atrações, estarão nomes como Izabella Camargo, Os Barbixas, Valeria Almeida, Reginaldo Leme e Zeca Camargo, além da Plenária Top 5, com a participação de Inês Cozzo, Karim Khoury, Edu Zugaib, Marcos Fabossi e Dan Porto.

O CBTD também oferecerá quatro tipos de atividades distintas para atender às diversas necessidades dos participantes: palestras clássicas, cases inspiradores, salas de experiências imersivas e os “inspiras”, tudo isso dentro dos 4 pilares fundamentais da ABTD, Capital Humano, Desenvolvimento de Liderança, Metodologias e Processos de Aprendizagem e Planejamento e Avaliação de Processos de Aprendizagem.

A Expo CBTD, feira gratuita do evento, reunirá mais de 60 expositores e, como forma de promover ainda mais o intercâmbio de experiências e a ampliação do conhecimento, contará com diversas atividades de capacitação gratuitas para todos os visitantes, inclusive na plataforma e aplicativo.

O Congresso Brasileiro de T&D 2023 é pensado e realizado para profissional de Recursos Humanos, Treinamento e Desenvolvimento e pessoas que buscam seu desenvolvimento pessoal.

Mais informações e inscrições pelo site oficial do CBTD 2023.