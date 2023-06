Curitiba sedia a primeira edição do Summit Connect Week

Compartilhe Facebook

2 de junho de 2023.

Nos dias 21, 22 e 23 de junho, Curitiba vai sediar o Summit Connect Week, evento de conteúdo e relacionamento destinado a profissionais C-Level, presidentes e diretores de empresas. Com programação focada em gestão e inovação, o evento é assinado pelo Viasoft Connect em parceria com a HSM e a Gestão do Amanhã.

O Summit Connect Week é um produto Premium do Viasoft Connect 2023, direcionado para profissionais que participam ou almejam participar das decisões estratégicas das organizações. Tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos tomadores de decisão de grandes empresas, tratando exclusivamente de temas que estão mudando o rumo dos negócios.

“Vamos abordar tendências mundiais relacionadas a este momento de mudanças extremas, principalmente na economia, na inteligência artificial e na área de inovação. Os grandes decisores precisam entender todos esses movimentos do mercado para saber como posicionar suas empresas”, explica Itamir Viola, Presidente do Grupo Viasoft.

A programação do Summit Connect Week trará nomes que são referência em gestão empresarial no Brasil e uma programação imersiva dividida em três macro temas. No dia 21/06 (quarta-feira), José Salibi Neto e Sandro Magaldi vão apresentar a prática da Imersão e Mentoria Gestão do Amanhã.

O dia 22/06 (quinta-feira) vai abordar as megatendências que devem impactar a economia, a sociedade e os negócios daqui por diante. Trará Mario Sergio Cortella (pensador e filósofo), Peter Kronstrom (futurista), João Cordeiro (palestrante e escritor) e Fernando Ferreira (Estrategista chefe e Head de Research na XP Inc).

Para encerrar, o dia 23/06 (sexta-feira) terá o HSM Day, dedicado a jornadas de aprendizagem conduzidas por altos executivos como Reynaldo Gama, Ricardo Cavallini, Leandro Matos e Poliana Abreu.

São esperadas 4500 pessoas contando com passaportes Day Pass e Full Pass. A regra é: Conteúdo qualificado e muito networking.

Os participantes do Summit também têm acesso ao Viasoft Connect 2023 e toda a sua programação. Neste ano são cinco plenárias de conteúdo simultâneas com mais de 200 palestras e diversas atrações, dentre elas, a final do Rocket Startup e do Prêmio Empresa Inovadora.

Serviço – Summit Connect Week

Datas: 21, 22 e 23 de junho de 2023

Local: Teatro Positivo (Rua R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba – PR)

Ingressos e informações: https://summitconnectweek.com.br/