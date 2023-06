Inovação e gestão empresarial em um único evento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de junho de 2023.

Mais de 120 palestras, 30 horas de conteúdo, 80 expositores, rodadas de negócios, shows, happy hour e premiações em um ambiente preparado para proporcionar experiências. O Viasoft Connect 2023 já se consolidou como um dos mais importantes eventos de inovação em gestão empresarial do Brasil. Desenhado para levar conhecimento e criar conexões para um público amplo, o encontro já faz parte da agenda de diretores, CEOs, gerentes, analistas e profissionais das mais diversas áreas de negócios. Todos em busca de insights, conhecimento e estratégias para alavancar os negócios.

Realizado em três dias (21, 22 e 23 de junho), o Viasoft Connect 2023 espera receber mais de 13 mil pessoas com uma programação completa. Estão confirmadas as palestras com: Caito Maia, fundador da Chilli Beans; Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista olímpico e ganhador da medalha Pierre de Coubertin; Ricardo Rocha, Head de Plataforma Seller na Luizalabs | Magazine Luiza; Fabio Scabeni, CEO do Grupo Viasoft; Martha Gabriel, palestrante e especialista em estratégias digitais de negócios; Eugênio Mussak, palestrante e consultor; e Flávia Saturnino de Sá, Vice-Presidente de Pessoas e Operações do Grupo Viasoft.

Da presença de profissionais renomados no mercado até os shows que encerram cada dia do evento, tudo foi pensado com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do ecossistema de inovação do Paraná e do Brasil. “Neste quinto ano de realização, estamos com uma programação ainda mais robusta e a participação maciça dos principais players privados e públicos do Estado”, destaca Itamir Viola, presidente do Grupo Viasoft.

Parcerias geram crescimento

Em sua 5ª edição, o Viasoft Connect fará parte da programação do Connect Week – Semana de Inovação do Paraná. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, o Sebrae/PR, a Secretaria Estadual de Inovação, Transformação Digital e Modernização e a Assespro/Acate-PR.

Além de ter acesso à programação dos auditórios, os participantes poderão utilizar salas de coworking, visitar a feira de negócios e acompanhar a final da 2ª edição do Prêmio Empresa Inovadora. A premiação teve 351 empresas de todo o Estado inscritas, com 50 finalistas nas categorias Indústria, Serviços, Varejo e Cooperativas.

O evento também será palco para a semifinal e a final do Rocket Startup, realizado pela RPC (Rede Paranaense de Comunicação). A diversidade da programação é fruto das parcerias nas quais a Viasoft tem trabalhado ao longo de sua história no mercado, conforme explica Viola: “Esta construção vem sendo criada há alguns anos e estarmos hoje neste patamar só foi possível graças a um trabalho de muita qualidade e credibilidade, reconhecido pelo mercado”.

Summit

Qualificado como produto Premium do Viasoft Connect 2023 o Summit Connect Week é direcionado a profissionais C-Level, presidentes e diretores de empresas. Com programação focada em gestão e inovação. É realizado em parceria com a HSM e a Gestão do Amanhã, responsável pelo maior evento de gestão empresarial do Brasil.

Estão confirmadas as palestras de: José Salibi Neto e Sandro Magaldi (Gestão do Amanhã); Reynaldo Gama, Ricardo Cavallini, Leandro Matos e Poliana Abreu (HSM); Sergio Cortella (pensador e filósofo); Peter Kronstrom (futurista); João Cordeiro (palestrante e escritor) e Fernando Ferreira (Estrategista chefe e Head de Research na XP Inc).

Resultados

Os números da edição 2022 do Viasoft Connect mostram o imenso potencial de geração de negócios. Foram mais de 10 mil participantes ao longo dos três dias, que teve 80 horas de atividades, gerou cerca de 17 mil leads qualificados para os patrocinadores. A interação com plataformas online e redes sociais gerou o equivalente a R$ 1 milhão e 500 mil em mídia espontânea – foi a primeira vez que o evento contou com um aplicativo próprio, que registrou mais de 1 milhão de interações.

O aplicativo seguirá como a principal plataforma de comunicação e negócios para quem participar do Viasoft Connect 2023, acompanhado de uma ampla campanha de divulgação em mídias. O app está disponível nas plataformas Android e IOS, pelo nome Connect Week, ou no link: https://viasoftconnect2023.yazo.app.br/app-links.

O crescimento vem acompanhado de outra novidade: o espaço de eventos dentro da Universidade Positivo agora se chama Viasoft Experience. O anúncio oficial aconteceu em janeiro, quando o time Viasoft compartilhou a notícia com empresários e lideranças paranaenses. Com 1.500 m², o centro de exposições é o principal espaço de eventos do Paraná. “Abrimos este espaço para discutir a inovação, fazer conexões, crescer coletivamente e contribuir para o fomento da economia e do desenvolvimento”, conclui Viola.

Os ingressos já estão à venda e os valores do primeiro lote vão de R$ 145 para um dia do evento a R$ 290 o full pass, para os três dias.

Mais informações: www.viasoftconnect.com.br.

Serviço: Viasoft Connect 2023

Dias: 21, 22 e 23 de junho (quarta a sexta-feira)

Local: Viasoft Experience – Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Curitiba- PR

Informações: www.viasoftconnect.com.br