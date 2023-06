Marketing Médico aponta mudanças a partir de 2023

Compartilhe Facebook

2 de junho de 2023.

Em meio ao dinamismo constante do setor de saúde, as estratégias de marketing médico estão adaptando-se e evoluindo rapidamente. O ano de 2023 traz para o setor de saúde uma série de inovações e mudanças, impulsionadas por desenvolvimentos tecnológicos, mudanças demográficas e o amadurecimento dos padrões de atendimento ao paciente. Observa-se o aumento no número de médicos no Brasil, que, segundo dados do CREMESP, cresceu mais de 665% nos últimos 50 anos, e isso intensifica a competitividade do mercado.

A telemedicina, já em curso e impulsionada pela necessidade durante a pandemia da Covid-19, apresenta o potencial de se tornar uma forma ainda mais comum de atendimento ao paciente. Esse formato possibilita que médicos e pacientes interajam de maneira eficiente e segura, independentemente da distância física entre eles. Assim, clínicas e consultórios médicos encontram-se em um momento de reconsideração e adaptação de suas estratégias.

Diogo Rodrigues, CEO e fundador da Agência do Médico, com mais de uma década de experiência em marketing médico, destaca a importância da adaptação. “À medida que a tecnologia se torna mais comum e de fácil acesso, a experiência do paciente passa a ser não apenas presencial, mas também digital. Isto requer uma nova abordagem no marketing médico”, afirma.

Além da telemedicina, Diogo Rodrigues ressalta a importância dos dados no marketing médico. Com o avanço da tecnologia, surge a possibilidade de acesso a uma quantidade crescente de dados de pacientes. Isso fornece oportunidades significativas para personalização do atendimento e um entendimento mais amplo das audiências. “A utilização de dados no marketing médico pode facilitar uma compreensão mais profunda das necessidades e comportamentos dos pacientes”, diz Diogo Rodrigues.

A ênfase no marketing médico orientado a dados não se limita à personalização. A análise de dados também pode se tornar uma ferramenta poderosa para identificar tendências e fazer previsões. Com a ajuda da inteligência artificial, grandes conjuntos de dados podem ser analisados rapidamente, dando suporte para decisões embasadas. “As decisões baseadas em dados podem melhorar a eficácia do marketing médico, aumentando a eficiência e a eficácia da comunicação com os pacientes”, destaca Diogo.

Diogo Rodrigues aponta, ainda, para o crescimento do marketing de conteúdo no setor médico. Nota-se que os pacientes estão buscando cada vez mais informações online sobre suas condições de saúde e possíveis tratamentos. Esta realidade apresenta uma oportunidade para os médicos se posicionarem como líderes de pensamento em suas áreas de especialização, fornecendo conteúdo educacional de alta qualidade. “Os pacientes valorizam a informação médica confiável. Fornecer esse tipo de conteúdo não apenas informa o paciente, mas também constrói confiança e credibilidade”, conclui o CEO da Agência do Médico.

Em 2023, observa-se que as mudanças previstas no marketing médico representam tanto desafios quanto oportunidades. A constante atualização e adaptação tornam-se importantes em um cenário de intensa competição e evolução.”