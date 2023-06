Nomus incorpora sessões de mentoria em implantação de ERP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de junho de 2023.

A Nomus, desenvolvedora de sistema para gestão ERP para indústrias, lança nesta segunda-feira, 5, sessões de mentoria como novo canal de atendimento para seu método de implantação e acelerar os projetos.

Uma mentoria é o processo de aceleramento de aprendizagem através da troca de experiência com um especialista no assunto, neste caso, em implantação de ERP em fábricas. A empresa já disponibiliza o método de implantação que aborda as funcionalidades essenciais de uma indústria chamado “Nomus Lean”, validado por centenas de fábricas brasileiras desde 2019, composto por reuniões ao vivo e particulares com o analista e também treinamento em vídeoaulas organizados na plataforma de ensino à distância Universidade Nomus.

A inovação no método se dá na disponibilização de um especialista para sessões de mentoria em grupo duas vezes por semana, com a duração de uma hora cada encontro, durante o período de quatro meses. Será formada uma turma em junho, com no máximo 50 empresas, que terão acesso a este canal extra com o engenheiro para tirar dúvidas a respeito das parametrizações no software e demonstração ao vivo na ferramenta.

De acordo com o CEO da empresa Nomus, Rafael Netto, o objetivo é acelerar o tempo de conclusão dos projetos de implantação através de um canal a mais, já que a média geral de tempo para finalizar esta fase nos projetos no segmento de fornecedores de ERP é de 6 meses a um ano, podendo ser estendido conforme a complexidade da empresa. “Dessa maneira, as pequenas e médias fábricas poderão observar um impacto na sua gestão ainda em 2023 e estarem mais bem preparadas para o mercado industrial, que é tão competitivo, já no início do próximo ano”, destacou Rafael.

“As dúvidas gerais, selecionadas conforme o cronograma estabelecido para a implantação, poderão ser tiradas nas sessões de mentoria em grupo, já que muitos podem apresentar questionamentos em comum, além dos treinamentos gravados. Já as questões extremamente específicas do negócio ou com informações consideradas sensíveis, continuarão sendo abordadas nas reuniões particulares com o analista”, explicou o diretor de implantação, Celso Monteiro.

Para que as equipes possam ampliar o uso da ferramenta e ter agilidade nas parametrizações, também serão disponibilizados mais dois acessos simultâneos no sistema para esses novos projetos, explicou Celso. “É importante frisar que este é um canal extra para impulsionar a digitalização nos pequenos negócios, que totaliza 32 horas de dedicação, não substituindo as atividades normais de implantação, que servem para parametrizar as ferramentas de gestão para cada cenário fabril”, destacou o diretor.

“Já que queremos incentivar a melhoria contínua na gestão das indústrias de porte menor e médio do Brasil, estes dois serviços, a mentoria e os acessos simultâneos, não terão nenhum custo extra para os projetos anuais do sistema Nomus ERP Industrial de implantação Lean”, concluiu Celso Monteiro.

Os interessados em aplicar para receber uma avaliação técnica de aderência da ferramenta para sua indústria através de uma reunião de demonstração com o especialista devem acessar o site https://material.nomus.com.br/especialista .