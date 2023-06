Rinoplastia funcional ajuda a melhorar a respiração

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de junho de 2023.

A rinoplastia é popularmente conhecida como um procedimento estético no nariz. Porém, apesar de ser uma das principais causas pela busca da cirurgia, não é a única delas. Muito além da aparência, a chamada rinoplastia funcional também pode corrigir disfunções relacionadas à respiração, reparando a estrutura interna e/ou externa do nariz.

De acordo com o relatório anual da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), divulgado em janeiro deste ano, a rinoplastia está entre os cinco procedimentos de cirurgia plástica mais populares em 2021.

Por mais que sejam diferentes, ambos os procedimentos podem ser realizados em conjunto. De acordo com o Dr. José Roberto Parisi Jurado, presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), na maioria das vezes, as cirurgias andam juntas, tanto a estética como a funcional.

“A principal diferença entre os procedimentos é que a rinoplastia funcional visa corrigir as estruturas anatômicas e internas no nariz para melhorar a capacidade respiratória do paciente. Já a rinoplastia estética tem como objetivo melhorar a aparência do nariz em relação ao restante do rosto, proporcionando mais harmonia e simetria ao rosto. E a estética pode ser realizada junto da funcional”, explica Jurado.

Recomendada para diversos tratamentos de problemas respiratórios, o procedimento funcional contribui para casos de anomalias estruturais ou funcionais que ocorrem durante o crescimento e desenvolvimento da face, para casos em que o paciente teve algum trauma na região ou pacientes que possuam outros problemas respiratórios associados.

A cirurgia de rinoplastia funcional deve ser indicada após o diagnóstico claro do problema, por meio do exame detalhado do nariz, feito em consultório otorrinolaringológico por especialista, que analisa a região e define se o paciente possui algum tipo de obstrução nasal.

Benefícios

Para restabelecer as estruturas do nariz, oferecendo mais conforto respiratório ao paciente, a cirurgia inclui correção das válvulas nasais, ajustes de desvio de septo, patologia dos seios da face e traumas ou lesões na região.

Além disso, a rinoplastia funcional também pode tratar as insuficiências de válvulas nasais, tanto a interna como a externa, que são regiões anatômicas do nariz importantes para a passagem de ar. O tratamento ajuda a evitar uma possível dificuldade de respiração pelo nariz.

“Pacientes que têm quadros recorrentes de sinusite também podem ser tratados por meio da rinoplastia funcional, em que são acessados os seios da face e pode, por exemplo, desobstruir a drenagem destas estruturas, evitando o acúmulo de secreção e a ocorrência de infecções”, esclarece Jurado.

Outro possível benefício é a melhora das dores de cabeça que podem ser decorrentes de alterações nasais, como desvios de septo e hipertrofia de cornetos (estruturas do interior das cavidades nasais que ajudam a filtrar, aquecer e umedecer o ar).

“Nestes casos, os pacientes alegam dores tipicamente atrás dos olhos ou mesmo ao redor da órbita, que muitas vezes se assemelham a quadros de sinusite. Isto se dá pelo fato de a mucosa interna do nariz ter inervação de nervos sensitivos, que podem ser estimulados a partir de alterações no fluxo de ar ou pontos de contato interno”, completa o presidente da ABORL-CCF.

Fazer uma cirurgia para a melhora na função nasal ou qualquer outra condição física que dificulte a respiração faz diferença na qualidade de vida do paciente. Por isso, após o diagnóstico médico, a rinoplastia funcional pode ser benéfica e o ponto-chave de melhoria da saúde respiratória e da auto-estima.