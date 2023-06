Seis em cada 10 brasileiros sonham em ter o próprio negócio

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de junho de 2023.

Ser dono do próprio negócio é o sonho de 60% dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa do Monitor Global de Empreendedorismo, realizada há 23 anos pelo Sebrae e pela Anegepe –Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. O índice revela um desejo de empreender recorde, que triplicou nos últimos cinco anos comparando os dados de 2022 com 2017.

A pesquisa analisou 49 países, como Estados Unidos, China, África do Sul e Chile, e o Brasil ficou com a 2ª maior taxa de potenciais empreendedores, ficando atrás apenas do Panamá. Ao todo, 42 milhões de brasileiros já têm seu próprio negócio ou já começaram a organização para colocar a ideia em prática.

Diante desse cenário, é natural que os empreendedores busquem formas seguras e eficazes de ingressar no mundo dos negócios. Uma das opções que se destaca é o franchising, um modelo de negócio no qual o empreendedor adquire os direitos de operar uma unidade de uma marca já estabelecida.

“A pesquisa da GEM é uma estatística promissora que reflete o espírito empreendedor do nosso país, que enxerga na abertura do próprio negócio uma alternativa viável ao trabalho de carteira assinada. Como franqueador de uma franquia de construtora, vejo nesse modelo uma forma segura de empreender. Com estrutura consolidada, marketing personalizado, redução de riscos e localização estratégica, o franchising proporciona às pessoas uma base sólida para desenvolver o negócio”, explicou o engenheiro Paulo Chueire, diretor da franquia JMCHUEIRE.

Vantagens de abrir uma franquia

Um dos principais benefícios do franchising é a estrutura completa e constante que a franquia proporciona. O empreendedor tem acesso a um modelo de negócio já testado e aprovado, com processos e procedimentos estabelecidos. Isso significa que ele conta com um suporte contínuo e pode contar com a experiência da franqueadora para lidar com os desafios do mercado.

A franqueadora geralmente também disponibiliza um plano de marketing que abrange a marca como um todo, além de suporte personalizado para cada unidade franqueada. Isso permite que o empreendedor se beneficie da força da marca e receba orientações específicas para promover seu negócio de acordo com as características da região em que está localizado.

Outra vantagem significativa é o baixo risco de fracasso. Abrir um negócio do zero pode ser arriscado, especialmente se o empreendedor não possui experiência prévia no ramo. No entanto, ao optar pelo franchising, o empreendedor se beneficia do know-how e da experiência da franqueadora. Os erros e obstáculos já foram enfrentados e superados pela franquia, o que reduz consideravelmente as chances de falhar.

Além disso, o franchising inclui a possibilidade de receber treinamento especializado, contar com o suporte da rede de franqueados, ter acesso a fornecedores estabelecidos, entre outros benefícios que tornam a jornada empreendedora mais segura e promissora.