Série de eventos celebra os 40 anos da Advantech Global

* Por: DINO - 5 de junho de 2023.

A Advantech (TWSE: 2395), empresa que atua com IoT (Internet das Coisas) Industrial, comemora seu 40º aniversário em 2023. Para celebrar, a empresa realizou o seu primeiro evento de ciclismo de estrada no último dia 18 de maio, em Taipei, capital de Taiwan, quando foi “dada a largada” às comemorações dos seus quarenta anos.

A empresa também realizou programas de bem-estar dos colaboradores, competições de pintura infantil, eventos globais de ciclismo de estrada e conferências mundiais de parceiros. Ainda para comemorar os 40 anos da empresa global, a Advantech organizou dois eventos no Brasil, sendo um deles o Advantech Solution Fórum, no dia 11 de maio, que proporcionou um ambiente para networking e desenvolvimento de novos negócios, e no dia seguinte, 12 de maio, realizaram o Cycling Day, reunindo funcionários e parceiros.

Segundo KC Liu, fundador e presidente da Advantech, ao comemorar o seu 40º aniversário, a Advantech espera agradecer aos colegas e parceiros que estiveram com a empresa durante todo o tempo. “Com a conclusão da terceira fase do Advantech AIoT Co-Creation Campus, a Advantech poderá promover, de todo o coração, a indústria de IoT e desenvolver várias cadeias de valor ecológicas”, diz Liu.

De acordo com o presidente, a empresa deve investir esforços para se tornar “o melhor e mais atraente empregador para talentos de IoT”. Além disso, o empreendimento “cultivará novos talentos através de múltiplos canais para beneficiar não apenas a própria companhia, como também seus parceiros de cocriação”.

KC afirmou, ainda, que está determinado a realizar o planejamento de sucessão a partir deste ano. “Ao promover as três visões de “operações verdes e desenvolvimento sustentável”, “promoção de AIoT” e “enriquecimento da comunidade”, a Advantech será capaz de implementar benefícios mútuos altruístas que permitem uma planeta inteligente e sustentável e criar uma empresa sustentável para todas as partes interessadas.

A Advantech alocou um orçamento de US$ 1.000 (cerca de R$ 5.036,70) por pessoa para os funcionários que participam de atividades locais com o objetivo de aumentar a experiência de felicidade dos colaboradores e de suas famílias.

Concursos de pintura infantil e ciclismo de estrada

Crianças de 12 países se juntaram à competição de arte, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Polônia, Espanha, Suécia, Singapura, Malásia, Vietnã, Japão, China e Taiwan. Centenas de obras de arte já foram coletadas nas rodadas preliminares.

A competição convidou especialistas de todas as esferas para atuar como juízes, incluindo: o escritor infantil Shu-fen Wang, a designer de som e artista Akibo Lee, o diretor do Museu de Religiões Mundiais Yu- Chuan Ma e o artista de recorte de papel Shih-Yi Yang. Os cinco primeiros colocados receberão recompensas, além de terem os seus trabalhos exibidos em escritórios ao redor do mundo.

Já os ciclismo de estrada, por sua vez, serão realizados em mais de 40 cidades ao redor do mundo. Segundo a estimativa, mais de 4.000 colegas e parceiros da Advantech participarão dos eventos.

Conferências mundiais de parceiros

A partir do segundo semestre de 2023, três conferências globais de parceiros serão realizadas no recém-concluído IoT Co-creation Campus, incluindo uma sessão em chinês de 27 a 28 de julho, e uma sessão em inglês, de 26 a 28 de outubro e de 30 de novembro até 2 de dezembro.

Além disso, uma conferência mundial de parceiros será realizada em Suzhou, China, em setembro, onde a empresa pretende compartilhar as últimas tendências tecnológicas e pontos de vista de IoT com seus parceiros e clientes globais.

Para mais informações, basta acessar: https://www.advantech.com/pt-br ou https://br.linkedin.com/company/advantech-brasil-ltda