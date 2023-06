Mais de 3 milhões empresas foram abertas no Brasil em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de junho de 2023.

O Brasil registrou abertura de 3.838.063 novas empresas e o fechamento de 1.695.763 em 2022, segundo o Boletim do Mapa de Empresas. Estes dados representam, na abertura de empresas, uma retração de 4,8% sobre 2021, mas um aumento de 14,1% em comparação com 2020. O ano terminou, portanto, com saldo positivo de 2.142.300 novas empresas abertas durante o período, com 20.191.290 empresas ativas ao final do ano passado.

As atividades econômicas mais exploradas pelas empresas abertas em 2022 foram comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios (195.169 novas empresas) e promoção de vendas (184.527 empresas abertas). O Mapa de Empresas é elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Abrir uma empresa no Brasil é um processo que exige tempo e atenção do empreendedor. Mas há modernizações em andamento. “No Brasil, a abertura e a gestão de uma empresa ainda enfrentam alguns desafios, mas houve avanços significativos nos últimos anos”, afirma Allan Jorge Mendonça, cofundador da CRBdoc, plataforma de solicitação, gestão e análise de documentos e pesquisas, frisando que, com a implementação do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM), “o processo de abertura de uma empresa tornou-se mais rápido e integrado”.

A gestão de uma empresa no Brasil é multifacetada, envolvendo o cumprimento de diversas obrigações fiscais, trabalhistas e contábeis que requerem atenção e conhecimento por parte dos empresários. Não é incomum, portanto, os empreendedores encontrarem burocracias pelo caminho.

“Entre as principais burocracias, podemos citar: a complexidade do sistema tributário, com uma grande quantidade de impostos e contribuições que variam dependendo do setor de atividade e do porte da empresa”, detalha Mendonça.

Além disso, a necessidade de cumprimento de diversas obrigações acessórias, como a emissão de notas fiscais e a entrega de declarações fiscais, e o cumprimento de normas trabalhistas e previdenciárias, que são bastante detalhadas e podem gerar custos significativos, tendem a virar barreiras no processo de abertura.

Ajuda especializada

Para enfrentar possíveis complicações, contar com consultorias ou ajuda de profissionais especializados pode ser uma saída para quem deseja empreender. “É fundamental a simplificação e a digitalização dos processos. Isso envolve a adoção de tecnologias que facilitem a gestão da empresa e a contratação de profissionais especializados, que possam orientar os empresários em relação às suas obrigações”, acredita Mendonça.

Além disso, o governo também tem um papel importante na redução da burocracia, por meio da revisão e simplificação das normas existentes, pontua o executivo. “O Brasil apresenta um grande potencial para o empreendedorismo. Mesmo com as dificuldades, abrir e gerenciar uma empresa no Brasil pode ser uma decisão acertada para quem tem uma boa ideia de negócio e está disposto a enfrentar os desafios existentes”, conclui.

