Streetbeat Lança SmartPilot: Gerenciamento de Portfólios com Tecnologia ChatGPT

* Por: DINO - 6 de junho de 2023.

A Streetbeat, conhecida por suas estratégias patenteadas de investimentos geradas por IA, sente o orgulho de anunciar o lançamento do SmartPilot, um serviço de investimentos de ponta que gerencia ativamente portfólios com base na análise de notícias em tempo real com uso do ChatGPT4.

O SmartPilot utiliza o poder de IA generativa e algoritmos proprietários para analisar amplos dados de notícias em tempo real. Ao ajustar dinamicamente as alocações de portfólios, o SmartPilot identifica oportunidades de aumentar a exposição a empresas com cobertura de notícias positivas, reduzindo a exposição durante eventos de notícias adversas.

O SmartPilot está disponível a todos os clientes que usam o aplicativo de investimentos da Streetbeat. Os clientes podem criar facilmente uma conta ou conectar sua conta de corretora existente, incluindo Robinhood, TD Ameritrade, Interactive Broker, sendo que mais estarão disponíveis em breve (veja lista completa em nosso site).

Damian Scavo, Diretor Executivo da Streetbeat, declarou: “Nosso alvo é redefinir o panorama de investimentos e estabelecer novos padrões do setor. Com inovações como IA generativa e recursos de negociação quantitativa, estamos transformando o investimento no varejo. Nossa missão é liderar a revolução da IA em financiar e democratizar o acesso a serviços de consultoria de investimentos de qualidade, antes limitados a poucos selecionados.”

Capitalizando em Tendências do Mercado

O SmartPilot é apenas um dos muitos recursos distintos do aplicativo de investimentos da Streetbeat. Os clientes podem criar suas próprias estratégias, chamadas de “Copilots”, ao usar IA generativa simplesmente interagindo com o aplicativo, semelhante a conversar com um consultor de investimentos profissional ou escolher uma gama de opções gerenciadas ativamente.

“Entendemos que cada investidor é único”, acrescentou Damian Scavo. “Nosso aplicativo foi concebido para oferecer escolha, controle e investimento fácil de usar, capacitando os indivíduos a criar riqueza a longo prazo.”

Para baixar o aplicativo da Streetbeat, acesse www.streetbeat.com

Sobre a Streetbeat

A Streetbeat é uma plataforma de investimentos inovadora que aproveita dados poderosos, tecnologia e IA generativa para oferecer consultoria profissional de investimentos a negociantes de varejo, nivelando o campo de jogo para todos. A Streetbeat fornece aos investidores estratégias de negociação selecionadas e personalizadas (“Copilots”), bem como ferramentas para gerenciamento dinâmico e ativo de portfólios para desempenho ideal. A Streetbeat é uma consultoria de investimentos registrado na SEC, estando seu aplicativo disponível nas lojas virtuais da Apple e Android. Para mais informação, acesse www.Streetbeat.com.

Embora o SmartPilot dependa da tecnologia de IA, como o ChatGPT, para análise de notícias e sinais de investimentos, é importante observar que a IA é uma tecnologia relativamente nova e há riscos inerentes associadosàconfiança em tecnologias emergentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005803/pt/

Contato:

Damian Scavo

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE