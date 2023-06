Cirion é eleita Empresa do Ano na Indústria de SD-WAN latino-americana

* Por: DINO - 7 de junho de 2023.

A Frost & Sullivan concedeu à Cirion Technologies o prêmio de Melhores Práticas 2023 como Empresa do Ano na indústria de SD-WAN gerenciada na América Latina, reconhecendo a Cirion por sua estratégia de crescimento consistente, baseada em um entendimento do futuro e uma abordagem de novos desafios e oportunidades.

As empresas na América Latina estão acelerando as iniciativas de transformação digital, transferindo as aplicações centrais para a nuvem e habilitando o trabalho a partir de qualquer lugar.

Consequentemente, empresas de diferentes setores industriais estão adotando serviços de rede de longa distância definidos por software (SD-WAN) como parte integral de sua estratégia de transformação de WAN, principalmente para obter eficiências de custos e operacionais.

A Cirion oferece ao mercado um pacote de acordos e produtos em uma solução de rede de longa distância definida por software (SD-WAN) na América Latina. Ao habilitar a próxima geração de otimização de rede, a SD-WAN proporciona às organizações gestão centralizada de políticas e conectividade direta à internet a nuvens públicas e aplicações na nuvem.

“A empresa precursora da Cirion Technologies, a Lumen Technologies, foi uma das primeiras provedoras de rede na região a lançar um serviço SD-WAN padrão. A iniciativa avançada demonstrou em 2019 o compromisso da empresa com a inovação e a abordagem de demandas de mercado não atendidas”, enfatiza Leandro Agion, Diretor de Indústria para a Frost & Sullivan.

A infraestrutura digital da Cirion permite que os usuários da SD-WAN construam redes privadas seguras em uma combinação de infraestruturas públicas e privadas, incluindo encriptação site a site, independentemente do acesso subjacente ou das tecnologias de transporte. A solução também possibilita a gestão e o controle centralizados para que as empresas direcionem o tráfego baseando-se em aplicação-por-aplicação ou por tipo de acesso, permitindo a conexão de sites através de diversas conexões de backbone.

Adicionalmente, a solução SD-WAN reforça os recursos da rede corporativa com a capacidade de administrar diversos tipos de acesso, como banda larga, internet dedicada e MPLS.

Como parte de sua análise, a Frost & Sullivan observou que a Cirion possui uma base sólida de ativos de rede na América Latina para alavancar todo o portfólio SD-WAN; tem parcerias consistentes com fornecedores líderes em SD-WAN; e possui sua própria plataforma VNF.

A Cirion adota uma estratégia flexível para a implementação do serviço SD-WAN, fazendo parcerias com diferentes provedores de tecnologia como Versa Networks, Cisco SD-WAN (ex-Viptela), Cisco Meraki, Fortinet e Velocloud (como VMware) para alcançar clientes de inúmeros segmentos.

O serviço SD-WAN da empresa permite visibilidade e controle das aplicações e do tráfego, priorizando elementos críticos ao negócio. Além disso, o lançamento precoce de sua oferta SASE é uma vantagem competitiva para a Cirion porque seus provedores de serviços gerenciados de SD-WAN devem oferecer um roteiro claro para SASE.

“Este reconhecimento pela Frost & Sullivan valida nossos esforços para fornecer ao usuário corporativo uma experiência simples com capacidades sofisticadas”, disse Leonardo Barbero, Presidente & Vice-Presidente Executivo de Produtos e Vendas da Cirion Technologies. “A Cirion se compromete a acompanhar as empresas da América Latina para que atinjam seus objetivos tecnológicos e continuem suas jornadas de transformação digital”, finaliza.

Sobre o Prêmio Frost & Sullivan:

A Frost & Sullivan é uma empresa internacional de consultoria dedicada a ajudar os clientes a acelerar o crescimento e alcançar as melhores posições em suas categorias em inovação e liderança.

O Prêmio de Melhores Práticas da Frost & Sullivan reconhece empresas em diversos mercados regionais e globais por demonstrarem conquistas excepcionais e desempenho superior em áreas como liderança, inovação tecnológica, atendimento ao cliente e desenvolvimento estratégico de produto.

Os analistas de indústria da Frost & Sullivan comparam os participantes do mercado e medem o desempenho através de entrevistas e análises profundas e de extensas pesquisas secundárias para identificar as melhores práticas.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A empresa possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.