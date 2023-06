Falcon 40B: o melhor modelo de IA do mundo recompensa os casos de uso mais criativos em uma convocatória de propostas com treinamento em performance de computação

O Falcon 40B, o modelo de inteligência artificial (IA) de código aberto mais bem classificado do mundo no ranking da Hugging Face para grandes modelos de linguagem (LLM), está registrando uma resposta esmagadora a uma convocatória de propostas de cientistas, pesquisadores e empresários de PME interessados em implementar o modelo para casos de uso inovadores.

A adesão segue os anúncios consecutivos do criador do modelo de IA, o Instituto de Inovação Tecnológica (TII) de Abu Dhabi, que oferece acesso às ideias de projetos mais excepcionais para treinamento em performance de computação como forma de investimento.

A performance de computação permite que os desenvolvedores lidem com casos de uso mais complexos e com uso intensivo de recursos com maior eficiência, produtividade e desempenho. Ao poder experimentar os recursos do Falcon 40B, o melhor LLM de código aberto a nível mundial, os desenvolvedores podem se aventurar em territórios desconhecidos, impulsionando a inovação e expandindo as possibilidades de soluções da IA – a grande velocidade.

As inscrições são bem-vindas do mundo todo e de todas as indústrias e setores para encontrar os melhores conceitos de aplicação. Tanto faz se é do ramo de biotecnologia, engenharia e soluções empresariais quanto de atendimento ao cliente, finanças e saúde. Na área da saúde, por exemplo, os aplicações do LLM podem ajudar os médicos ao analisar a literatura médica, os registros de pacientes e as conclusões de pesquisas para fornecer recomendações baseadas em evidências. Isso pode permitir que o corpo médico tome decisões informadas e melhore o atendimento ao paciente a partir dos conhecimentos e percepções mais recentes.

“Incentivamos que cientistas, pesquisadores e aspirantes a empreendedores com ideias ousadas enviem suas propostas de implementação do Falcon 40B”, disse Faisal Al Bannai, secretário-geral da entidade controladora da TII, o Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) de Abu Dhabi. “Estamos entusiasmados em investir nas propostas mais impactantes com performance de computação por meio da VentureOne, o braço de comercialização da ATRC, e em potencialmente fazer uma parceria com os desenvolvedores mais promissores.”

“Todas as propostas que chegam são submetidas a uma avaliação completa e meticulosa pela Unidade Cruzada de IA (AICCU) da TII”, afirmou Ebtesam Almazrouei, pesquisador-chefe interino da AICCU. “Nossa equipe de mais de 40 cientistas no campo de IA está preparada para examinar cada proposta, buscando desenvolvedores com intelecto e engenhosidade excepcionais. Nosso principal objetivo é promover as fronteiras dos avanços da IA, aproveitando todo o seu potencial para fomentar profundas melhorias sociais.”

As pessoas interessadas devem enviar uma proposta descrevendo seus objetivos de pesquisa, metodologia, resultados esperados e o impacto potencial de seu projeto. A proposta deve destacar como o Falcon 40B será utilizado e o domínio específico visado. Além disso, as candidaturas devem incluir um cronograma e uma estimativa de orçamento computacional, bem como qualquer experiência relevante ou trabalho anterior que suporte a proposta.

Se quiser participar da convocatória de propostas, acesse FalconLLM.TII.ae.

Para mais informações, acesse www.tii.ae

