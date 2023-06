CCEE entrega certificado de excelência à NEC

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) concedeu à NEC o Certificado de Excelência pelos serviços de suporte de rede prestados pela empresa à entidade, ao longo de 2022. O reconhecimento é dado, anualmente, pela câmara aos fornecedores que atingem um alto nível de pontuação dentro da avaliação, incluindo os aspectos técnico, comercial e de compliance.

Esta é a terceira vez que a multinacional japonesa recebe esse certificado, o que demonstra o grau de satisfação da CCEE com relação ao trabalho desenvolvido pela empresa, ano após ano. Segundo José Renato Gonçalves, presidente da NEC no Brasil, o reconhecimento concedido pela Câmara exalta, acima de tudo, uma das principais virtudes da companhia, que é o profundo conhecimento acerca das tecnologias dos seus parceiros, os fabricantes mais importantes do mercado global.

“É importante destacar que o prestígio de ser repetidamente reconhecida como fornecedora de excelência pela Câmara representa o profissionalismo e o alto padrão de atendimento que a NEC oferta aos clientes. Outro fator importante nessa equação é o fato da companhia se posicionar como especialista nas tecnologias dos principais fabricantes do mercado, o que reforça seu papel como orquestradora”, afirma o executivo.

Sobre a NEC no Brasil

Com uma trajetória de 54 anos no mercado brasileiro, a NEC posiciona-se como orquestradora de tecnologias voltadas às redes de comunicação e à segurança pública e cibernética, atendendo operadoras de telecomunicações, empresas e governos. A empresa detém expertise de décadas na implementação e na integração de projetos e soluções fim a fim, de grande complexidade. A empresa é subsidiária da NEC Corporation, grupo que tem mais de 120 anos de atuação.