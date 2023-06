Como a multicanalidade impulsiona vendas e traz maior visibilidade para lojistas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

Um levantamento conduzido pela Magic5, empresa que desenvolve soluções para integração com comércio eletrônico, apontou que o e-commerce segue em ascensão. Somente em 2021, foram 139 bilhões de dólares, com previsão de chegar a 4,9 trilhões em 2025. Com essa constante evolução e também com o advento da tecnologia móvel, as vendas multicanal tornaram-se uma estratégia essencial para o sucesso do varejo moderno.

A multicanalidade é uma estratégia que envolve o uso de vários canais de vendas simultaneamente, como lojas físicas, comércio eletrônico, aplicativos móveis, redes sociais e até mesmo assistentes de voz. Essa abordagem permite que as empresas alcancem um público mais amplo e ofereçam uma experiência de compra mais assertiva e personalizada.

Impulsionando vendas

Um levantamento realizado pela empresa de desenvolvimento de software, Open Text, mostra que 73%, dos 2 mil brasileiros entrevistados, compram de marcas que apostam na personalização do atendimento, o que comprova que um dos principais impulsionadores do aumento das vendas multicanal é a preferência dos consumidores por uma experiência de compra fluida e personalizada.

Hoje em dia, uma das jornadas de compra mais comuns é poder pesquisar um produto online, visitar uma loja física para experimentá-lo e, em seguida, fazer a compra final em um aplicativo móvel ou site. As empresas que conseguem oferecer essa variação de canais têm uma vantagem competitiva significativa.

Benefícios das vendas multicanal

As vendas multicanal oferecem benefícios tanto para as empresas quanto para os consumidores. Para as empresas, a diversificação dos canais de vendas pode reduzir a dependência de um único canal e ajudar a aumentar as vendas totais. Isso acontece porque diferentes canais podem atrair diferentes tipos de clientes e atender preferências individuais.

Para os consumidores, as vendas multicanal são mais diversificadas e flexíveis. Eles podem escolher o canal de compra que melhor se encaixa às suas necessidades e preferências em um determinado momento. Além disso, a presença de vários canais permite que os consumidores comparem preços, leiam avaliações e pesquisem informações adicionais sobre um produto antes de fazer a compra.

Como implementar

Para implementar a estratégia de vendas multicanal é preciso que as empresas conheçam seu público-alvo bem como cada característica dos canais de comunicação que serão utilizados na estratégia. Além disso, é necessário investir em tecnologia e ferramentas que tornem a experiência do cliente descomplicada e personalizada nas etapas do processo de compras.

O Meu Catálogo Digital, startup de tecnologia, criou uma plataforma que funciona como uma vitrine virtual de produtos. Ela oferece uma solução que pode ajudar muitos empreendedores a implantarem a estratégia de vendas multicanal em seus negócios, é o que explica a Coordenadora de Marketing da startup, Lorena Moraes.

“O Instagram e o WhatsApp são não só redes sociais, mas também canais de vendas importantes para o varejo e estar presente neles reflete parte da multicanalidade. Através da plataforma do Meu Catálogo Digital o lojista consegue gerar um link, obter um canal específico de vendas e tornar mais simples o processo para quem chega por meio de canais digitais e online como as redes sociais”, explica Lorena.

À medida que a tecnologia evolui, é possível que as vendas multicanal cresçam ainda mais no cenário do varejo. As empresas que conseguirem se adaptar a essa tendência terão maiores chances de alcançar mais resultados e atender às constantes mudanças no comportamento dos consumidores.

“Portanto, o Meu Catálogo Digital é uma plataforma que utiliza da tecnologia para otimizar ainda mais os canais de comunicação de empreendedores”, conclui a coordenadora.