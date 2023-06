Inteligência Artificial está em 41% das empresas do Brasil

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

A popularidade global do ChatGPT continua a crescer, tornando 2023 o ano da Inteligência Artificial. De acordo com uma pesquisa da Gartner, a IA é atualmente considerada a tecnologia de maior impacto em empresas de diversos setores, receitas e tamanhos.

No entanto, apesar disso, menos da metade das empresas brasileiras usam atualmente a IA em suas soluções e ferramentas. Um estudo da IBM indicou que apenas 41% fazem uso da tecnologia ativamente.

Embora o caminho para o aproveitamento dessa tecnologia possa ser desafiador, os benefícios prometidos são inegáveis. Este é considerado por especialistas como o momento perfeito para que as empresas estudem a IA e se preparem para usá-la.

Marcos Davi Mendes, CDO e Cofundador da Online Applications, afirmou durante uma discussão no webinar “Como usar a IA no meu negócio“, que apesar de ser uma tecnologia já conhecida há décadas por profissionais de TI, a democratização da Inteligência Artificial ainda está apenas no início.

“Empresas como a Microsoft estão introduzindo novos recursos em suas soluções para melhorar a comunicação e as habilidades de escrita, além de acelerar e melhorar o desempenho dos sistemas. É importante lembrar que não devemos depender totalmente dessas ferramentas, mas elas certamente vão eliminar muitos dos serviços repetitivos que fazemos ou deixamos de fazer”, conclui Marcos Davi.