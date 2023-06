Link dedicado possibilita mais capacidade de conexão

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

Um link dedicado, também conhecido como internet dedicada ou link full, é uma conexão de internet de alta velocidade que é exclusivamente reservada para uso de uma única empresa ou organização. Em comparação com os serviços de internet compartilhada, onde várias empresas ou indivíduos compartilham a mesma largura de banda, um link dedicado oferece uma conexão com alta disponibilidade, proporcionando maior velocidade, confiabilidade e segurança.

Ao optar por um link dedicado, uma empresa recebe uma conexão de internet de alta qualidade que não é afetada por picos de tráfego ou congestionamento causados ​​por outros usuários. Isso garante que o negócio tenha acesso constante à largura de banda contratada, independentemente do uso de outros usuários. Além disso, a velocidade de upload e download é geralmente simétrica, o que é importante para empresas que precisam transferir grandes quantidades de dados ou executar aplicativos em nuvem que exigem uma conexão estável e rápida.

A pesquisa TIC Domicílios 2022, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), revelou que, dos 149 milhões de usuários de internet no país, aproximadamente 62% (92 milhões) acessam a internet exclusivamente por meio de dispositivos móveis. A internet atinge cerca de 60 milhões de residências no Brasil, abrangendo 80% do total.

Em relação aos tipos de conexão, o cabo e a fibra óptica são os mais comuns, presentes em 38 milhões de domicílios, especialmente na região Sul, com 72% de cobertura. Na região Norte, a rede móvel de 3G ou 4G é a principal forma de acesso, representando 27% dos acessos.

De acordo com o gerente de marketing da WZnet Internet LEM, Moacir Leão, diferente das conexões compartilhadas, como a conexão a cabo, no link dedicado a empresa possui toda a capacidade de conexão para si, o que resulta em maior estabilidade, velocidade e qualidade de sinal para a internet da empresa.

“Isso evita congestionamentos e lentidão durante os períodos de pico de uso, o que é especialmente importante para empresas que dependem da internet para suas operações diárias, como transações online, videoconferências, transferência de dados ou acesso a aplicativos hospedados na nuvem”, ressalta.

Para o gerente de marketing, uma das vantagens adicionais do link dedicado é a segurança avançada. Ele explica que os links dedicados costumam incluir medidas de segurança avançadas, como firewalls e criptografia, para proteger a rede da empresa contra ameaças cibernéticas. “Isso é especialmente relevante para empresas que lidam com dados sensíveis ou confidenciais”, disse.

Para saber mais, basta acessar: https://wznet.com.br