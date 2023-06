Oratória é chave para o sucesso na comunicação verbal

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

Em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, a habilidade de se expressar de forma clara, persuasiva e envolvente é essencial. Uma boa oratória permite que as ideias sejam comunicadas de maneira eficaz, conquistando atenção e interesse do público. Foi pensando no poder da fala e nos vários aspectos que norteiam o tema, que o ator, dançarino, comediante e palhaço brasiliense, Gabriel Chaga, resolveu empresariar no ramo do ensino da oratória. A ideia do artista, também professor de teatro, se concretizou com a abertura de uma unidade da Vox2You, em Brasília, conhecida como uma das maiores escolas de oratória da América Latina. Com aulas presencias, dinâmicas individuais e em grupo, os cursos se destacam por unir o conteúdo programático da franquia às experiências de Gabriel vividas nos palcos.

Para Gabriel, uma comunicação verbal habilidosa pode abrir portas profissionais, possibilitando parcerias, influência em negociações e o desenvolvimento de liderança. “A capacidade de se expressar bem oralmente é uma habilidade valiosa para se destacar e ter sucesso em diversas áreas da vida atual”, explica o empresário.

A unidade de Gabriel foi aberta em março e fica na quadra 515 da Asa Norte. Por lá, o público encontra três cursos: o Intesivox, o Incompany e o Academy. O Intensivox é voltado para quem deseja se comunicar com mais confiança, persuasão e naturalidade, a partir técnicas e temas aplicados de forma prática e rápida. Já o Incompany é um curso voltado para as empresas e suas equipes, líderes e gestores. Segundo Gabriel, o Academy é o curso mais completo e procurado da escola com duração de 10 meses e carga horária de 120 horas. “Ele contempla cerca de 80 técnicas e 150 dinâmicas, dadas em aulas práticas e presenciais, além de mentorias individuais online”, explica.

O professor destaca ainda que, além de melhorar a comunicação verbal de forma geral, um curso de oratória pode impactar positivamente em vários aspectos da vida dos alunos. “São inúmeros os benefícios, como confiança e autoestima, persuasão e influência, oportunidades profissionais, liderança, relações pessoais, domínio da linguagem corporal, e até mesmo na gestão do tempo e da organização”.

Gabriel Chaga é um artista multifacetado. Ator, dançarino, comediante e palhaço, iniciou carreira na Companhia da Ilusão, em 2011, participando de produções teatrais relevantes, como “Hamlet” de William Shakespeare. Fez parte da Cia Teatral Néia e Nando (2011 a 2015), em “A princesa e o Sapo” e “O rei Leão”, e com a No Ato Produções, em “AmoreZ de A a Z” e “De boas intenções o inferno está cheio”. Participou da montagem de “Balada de um Palhaço” de Thiago Linhares, em cartaz até hoje. Um destaque de sua carreira é o espetáculo “Stupide” de Galileu Fontes, onde interpreta o Palhaço Chocolat. Gabriel também ministrou aulas de teatro, tanto na Cia da Ilusão, como na Cia Néia e Nando. No campo audiovisual, fez o curso com Roberto Jabor e protagonizou o curta-metragem “Limpe todo sangue antes que manche o carpete”, de Lucas Lima.

Serviço: Vox2You Asa Norte

Local: SEPN 515 Bloco E Lojas 17 e 18, Asa Norte, Brasília-DF.

Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 20h, e sábado, das 9 às 15h.