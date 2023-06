Selo Verde para o aftermarket automotivo já conta com 200 empresas certificadas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

Visando contribuir para diminuir o impacto ao meio ambiente, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva oferece a certificação ambiental Selo Verde, que visa reconhecer o compromisso de empresas do segmento que adotem práticas sustentáveis e responsáveis.

Aplicável a diversos segmentos do mercado automotivo, a certificação pode ser obtida por oficinas mecânicas, retíficas de motores, comércios varejistas de autopeças, centros de reciclagem, locadoras e outras áreas relacionadas. Essa certificação atende aos principais requisitos da ISO 14001, adaptados especificamente para o aftermarket.

Além de trazer benefícios ambientais significativos, a certificação do Instituto oferece vantagens econômicas às organizações, uma vez que facilita o acesso a financiamentos em instituições bancárias públicas e a participação em licitações governamentais. Até o momento, mais de 210 empresas já conquistaram esse certificado, incluindo a Swissport Brasil e a Renova Ecopeças.

“A preocupação com o meio ambiente deixou de ser uma mera tendência e se tornou uma questão crucial para garantir o futuro das próximas gerações”, afirma Sérgio Fabiano, gerente de Serviço Automotivos do IQA. “O Selo Verde demonstra para os clientes e ao mercado que a empresa está comprometida com a sustentabilidade.”

A iniciativa visa contribuir para a redução dos impactos ao meio ambiente, como emissões significativas de gases de efeito estufa, poluição do ar, consumo excessivo de recursos naturais e geração de grandes volumes de resíduos sólidos.

Etapas de certificação

A certificação é voluntária e tem validade de dois anos. Inicia-se com uma pré-auditoria, em o IQA realiza uma avaliação inicial da empresa e elabora um relatório diagnóstico. Em seguida, é realizada a auditoria inicial, que deverá ser de forma presencial. Caso a empresa atenda aos requisitos, recebe o certificado de conformidade e tem o direito de utilizar o selo de certificação.

Entre os itens avaliados, estão as instalações e a organização da empresa. É verificado se está em conformidade com as documentações e registros ambientais necessários para a sua região e área de atuação comercial.

Também são verificados os processos relacionados ao meio ambiente, incluindo a coleta seletiva, armazenamento e disposição adequada dos resíduos, o consumo de água e energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos e ferramentas obrigatórias. Nas oficinas de reparação automotiva, por exemplo, é verificada a presença e o funcionamento correto da caixa separadora de água e óleo.

Para mais informações sobre a certificação Selo Verde, basta acessar o site do Instituto da Qualidade Automotiva ou entrar em contato via e-mail [email protected] ou telefone (11) 3181-9181 (disponível WhatsApp).

Sobre o IQA

Criado em 1995 por entidades do setor e do governo, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva é uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento e disseminação da Qualidade no Setor da Mobilidade, com objetivo de proporcionar mais segurança ao consumidor, a partir de produtos, sistemas e pessoas com qualidade assegurada através de certificações compulsórias ou voluntárias.

Representante de órgãos internacionais e acreditado pela CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro como organismo de certificação, promove treinamentos presenciais e online, conteúdo técnico em publicações/estudos técnicos, inspeções e ensaios de laboratório, com uma cultura de inovação e proximidade às necessidades das organizações e sociedade.