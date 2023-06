Webinar ensina a projetar receitas e despesas a partir do plano de negócio

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

Dificuldades na gestão financeira do negócio é um dos principais desafios que o empreendedor enfrenta quando decide abrir seu próprio negócio no Brasil. Segundo o SEBRAE (2023), a lista inclui ainda a alta carga tributária, burocracia, obtenção de crédito, gestão de pessoas e capacitação profissional.

Bruno Ruy, sócio da Auddas, comenta que grande parte das pessoas tem dificuldade em fazer modelagens financeiras das suas empresas e “não conseguem traçar curvas de projeção a partir do modelo de negócios”.

Neste contexto, Ruy, com mais de 13 anos de experiência e Graduado em Ciências da Computação pela USP, vai apresentar o webinar: “Business Plan – como modelar e projetar receitas e despesas a partir do planejamento estratégico”, no próximo dia 20 de junho, às 20h, no canal do YouTube da empresa. “O Business Plan é um modelo operacional e financeiro que representa o negócio. Ele é composto por: hipóteses, premissas, modelagem operacional e KPIs e modelagem financeira”, explica o sócio da Auddas.

Muito mais do que simplesmente explicar conceitos financeiros, o objetivo do webinar é ensinar, na prática e com a utilização de planilhas de Excel, como fazer modelagens numéricas-financeiras a partir do planejamento estratégico e da utilização de OKRs para projeções futuras de desenvolvimento do negócio. “É uma aula onde os participantes aprenderão como modelar cenários a partir de receitas e despesas identificadas no plano de negócios e de suas alterações”, completa Bruno. “O processo de criação é mais importante que o resultado. Por isso, usar o modelo de um terceiro, apesar de agilizar parte do tempo do empresário, pode não abordar todas as peculiaridades do próprio negócio”, finaliza Bruno.

Mais informações e inscrições pelo link.