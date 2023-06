Goiânia sedia reuniões de diretores e gerentes técnicos estaduais de TIC

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

A cidade de Goiânia sediou, nos dias 25 e 26 de maio, a 137ª Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e a 38ª Reunião dos Gerentes Técnicos das Associadas da ABEP-TIC – Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação. O encontro fomentou o debate sobre vários temas relacionados à inovação tecnológica com foco no cidadão e também contou com a participação de empresas privadas do segmento, que apresentaram inúmeras soluções que podem ser implementadas tanto nos estados como no Governo Federal.

As reuniões, que compõem a agenda oficial da Associação, foram conduzidas por Roberto Tostes, presidente da Companhia de Tecnologia da Informação de Minas Gerais (PRODEMGE-MG) e vice-presidente de tecnologia da ABEP-TIC. De acordo com ele, o evento abordou vários temas relevantes para o desenvolvimento tecnológico brasileiro.

“A apresentação do GTD.Gov (Grupo de Transformação Digital dos Estados e do DF) trouxe uma série de abordagens, como a segurança cibernética, destacado inclusive pelos fornecedores presentes, o que demostra que todos estão entendendo a importância desse assunto. Também tivemos a presença do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), apresentando como as Prods (empresas públicas de TIC dos estados), podem se aproximar mais do Serpro para atender o cidadão, em nível federal, estadual e municipal”, detalhou Roberto.

Willian Ferreira, da Subsecretaria de Tecnologia da Informação do Estado de Goiás, também destacou temas do evento. “Um momento importante, que trouxe discussões técnicas relevantes e de nível nacional, como a contratação de Cloud Pública. Essa ata surgiu de uma necessidade de várias Prods que têm intenção de migrar alguns serviços para a nuvem. Isso ter sido feito de forma colaborativa, com todos tendo a oportunidade de participar e somar é muito bom, pois conseguimos melhor preço e melhores condições para as adesões”, explicou Willian.

Na ocasião, Vânia Bareicha, coordenadora do GTD.Gov pelo Consad (Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração), apresentou os avanços e desafios da rede que conta com mais de 1200 especialistas em TIC de todo o país. “Eu tenho o maior orgulho em dizer que a gente está fazendo uma revolução e de fato apoiando a construção de governos digitais nos estados. Nosso sonho é evoluir a nossa plataforma para um ambiente interativo em que a gente possa conectar todos os atores do ecossistema de transformação digital do Brasil e onde a gente possa compartilhar informações dos estados e dos municípios”, disse. Na oportunidade, Vânia formalizou o convite aos diretores e gerentes técnicos para participarem do Consad Express, evento que será realizado em Manaus (AM), nos dias 15 e 16 de junho, com o tema “Sustentabilidade e Inovação na Pauta da Gestão Pública Brasileira”.

Reafirmando a importância do trabalho conjunto entre os estados e o governo federal, a ABEP-TIC recebeu mais uma vez a presença do Serpro, na pessoa da Dulcimara Delfes, gerente do Departamento de Negócio e Soluções Inteligentes de Governo Digital, que falou sobre como a plataforma GOV.BR pode ajudar a acelerar a transformação digital nos estados. Segundo ela, todo o investimento que o Brasil tem feito em tecnologia tem refletido na entrega de valor à população. “Acho que o Brasil tem se destacado. Tão verdade que hoje somos o segundo país em transformação digital do mundo. Temos tido uma experiência muito rica, inclusive com vários outros países”, ressaltou.

A ABEP aproveitou para avançar em assuntos internos que envolvem a participação dos representantes estaduais, como definições acerca da contratação de serviços, o compartilhamento de ideias de parcerias entre as Associadas e o andamento dos Grupos de Trabalho da entidade.