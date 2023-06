Nextin aposta no poder dos dados e Inteligência Artificial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

Presente em 23 estados brasileiros com alcance a mais de 100 mil unidades e ainda 300 mil usuários no Brasil e no exterior, a Nextin Brasil, com o seu aplicativo Nextin Home, se prepara para aportar no mercado um novo ecossistema que utiliza de recursos de Inteligência Artificial (IA) para modernizar e melhorar a performance da gestão condominial. Desta forma, a empresa alavanca nesta fase digital e globalizada para qual o mundo caminha.

Trata-se do Gestão X. Resultado dos mais de dez anos de experiência no segmento condominial que guiou a corporação para identificar os dez principais indicadores vitais e que compõem o índice de maturidade dos condomínios.

“No fundo, o Gestão X é um dashboard administrativo que fornece indicadores estratégicos atualizados em tempo real sobre as principais ações da rotina condominial como o volume de encomendas, número de acessos na portaria com filtros por dias e horários com uma visão otimizada de mapa de calor, número de moradores cadastrados, grau de confiabilidade dos cadastros, entre diversos outros dados que permitem conhecer a fundo a saúde do condomínio para uma tomada de decisão rápida e baseada em dados consistentes”, esclarece Giorgio Caldeira, fundador e diretor de tecnologia da Nextin.

Giorgio ressalta que o sistema de Inteligência Artificial da Nextin, nomeado de Next IA, é usado para monitorar os altíssimos volumes de informações geradas pelos condomínios trazendo análises estratégicas dos dados para apoiar decisões dos síndicos com foco em segurança, eficiência, agilidade e redução de custos.

“Inicialmente, a Next IA atuará na produção automatizada de textos como comunicados, convocações de assembleia e infrações e, já há evoluções previstas para a funcionalidade de diagnóstico da gestão e as sugestões da Inteligência Artificial para melhoria dos indicadores dos condomínios com base no índice de maturidade Nextin. Nosso objetivo é que a Next IA se torne uma grande aliada dos síndicos, otimizando seu tempo, recursos, e contribuindo para o aumento da sua performance sempre com foco em resultados”, acrescenta a cofundadora e diretora de mercado da Nextin, Luana Caldeira.

O Nextin Home também está do lado das construtoras. Neste caso, há uma solução de aplicativo White Label que oferece uma entrega de valor aos empreendimentos com tecnologia e integração, tornando mais ágil a experiência dos clientes antes mesmo das entregas das chaves.

Com o recurso, um síndico profissional, que administra até dezenas de condomínios, pode encontrar facilidades quando tem em suas mãos um aplicativo no qual ele pode através de um único login para acessar todos os condomínios que estão sob sua tutela. Neste sentido, a empresa verifica os quesitos da organização, velocidade, economia e segurança como alguns dos indicadores que orientam e elevam a gestão condominial a patamares melhores.

“Gerir um condomínio não é fácil, gerir mais de um condomínio é ainda mais desafiador. Nossa missão é ajudar os síndicos profissionais a escalarem seus negócios. Ajudamos estes profissionais a melhorarem o modo no qual desenvolvem a gestão multicondominial”, finaliza Leonardo Mascarenhas, diretor comercial e embaixador do Nextin Home.