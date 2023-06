Zygon lança solução para mensuração do fluxo a lojas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 9 de junho de 2023.

A Zygon, empresa especializada em soluções baseadas em dados e mídia digital para negócios, lançou neste primeiro semestre de 2023, seu novo produto chamado de Footfall Zygon. Trata-se de uma tecnologia que permite identificar a quantidade de pessoas que visitam um local físico após verem determinados anúncios digitais.

O Footfall Zygon permite que os anunciantes compreendam melhor o impacto de seus anúncios digitais na visita de consumidores às lojas físicas. Essa tecnologia, desenvolvida com base em algoritmos avançados e técnicas de análise de dados comportamentais, se propõe a mapear a jornada dos consumidores desde o momento em que são expostos aos anúncios digitais até quando pisam em uma loja física.

Lucas Reis, CEO da Zygon e PhD em Data Analytics, destaca que “o Footfall Zygon oferece aos anunciantes mais uma ferramenta para mensurar os resultados da publicidade digital, oferecendo insumos para otimizar sua estratégia e melhorar seus resultados.”

O Footfall Zygon segue a tendência maior de Proximity marketing e baseia-se em uma combinação de técnicas de geolocalização, identificação de dispositivos e análise de dados comportamentais. Quando um consumidor visualiza um anúncio digital, seu dispositivo é registrado e monitorado anonimamente, respeitando as legislações de privacidade brasileira e internacionais. Assim, quando essa pessoa visita um local, o sistema é capaz de correlacionar os dados e identificar essa jornada do consumidor. “É como conectar os pontos entre o mundo digital e o mundo físico, permitindo que você compreenda melhor o impacto dos seus anúncios e otimize suas estratégias de marketing”, afirma Marília Duarte, Head de Operações da Zygon e Mestre em Relações internacionais.

O principal público alvo do Footfall Zygon são os anunciantes com pontos de venda físicos, pois ao analisar os dados coletados, é possível identificar quais anúncios digitais estão gerando maior impacto e influenciando as visitas à sua loja. Com essas informações em mãos, pode-se ajustar as campanhas, direcionar melhor seus recursos e, em última análise, impulsionar suas vendas.

O Footfall Zygon é mais um exemplo da visão global da Zygon, empresa que foi passou pelos programas de aceleração internacionais Startup Beta, do Web Summit Lisboa e Scale Up, da Endeavor. “Estamos sempre acompanhando as tendências globais e trazendo soluções sempre que identificamos algo que, na nossa avaliação, irá agregar ao mercado brasileiro”, afirma Lucas Reis, que foi selecionado em 2022 como uma das lideranças empresariais das américas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e passou uma imersão em Chicago, Illinois.

Anunciantes e agências que queiram veicular campanhas com o Footfall Zygon podem entender mais sobre a tecnologia, seu funcionamento operacional e possibilidades do proximity marketing num curso gratuito oferecido pela Zygon. As inscrições podem ser feitas neste link: https://zygon.digital/zchool/curso-proximity-marketing-essentials/. Para aprofundar ainda mais e saber como incorporar esta estratégia nas campanhas de mídia digital, os anunciantes podem contar com o apoio dos estrategistas da Zygon, solicitando apoio pelo e-mail: [email protected]