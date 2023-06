Binarly Anuncia Adições à Estratégia de Produtos e Equipe de Liderança

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de junho de 2023.

Binarly Inc., fornecedor da primeira plataforma de proteção da cadeia de fornecimento de firmware com IA do setor, anunciou três grandes adiçõesàsua equipe de liderança: o estrategista de produtos de segurança cibernética, Ryan Hurst, o executivo de vendas, Robbie Robbins, e o consultor de estratégias, Juan Andrés Guerrero-Saade.

Ryan Hurst (entrevista em vídeo), um veterano do setor de segurança cibernética que criou produtos para gigantes da tecnologia como Google e Microsoft, se uneàBinarly como consultor com foco específico em design de produtos, desenvolvimento de mercado e estratégia. Hurst traz profundo conhecimento de sistemas de autenticação, gerenciamento de chaves e segurança de sistemas operacionais. Ele é conhecido por seu trabalho em aumentar a adoção de criptografia na web e diversas formas de transparência criptográfica em cadeias de fornecimento de dispositivos.

“Ao longo de minha carreira, uma das minhas principais metas tem sido melhorar a segurança para a próxima geração. Estou animado por trabalhar com a Binarly, pois acredito que o trabalho que vêm fazendo se alinha perfeitamente com esta meta”, disse Ryan Hurst.

O executivo de desenvolvimento de negócios, Robbie Robbins (entrevista em vídeo), se uneàequipe da Binarly com mais de 30 anos de experiência em vários campos, incluindo segurança cibernética, gerenciamento de riscos de informação, conformidade de TI e mercados de vulnerabilidade IoT/IIOT.

Antes de ingressar na Binarly, Robbins trabalhou no lançamento e crescimento da startup de segurança de firmware, ReFirm Labs, recentemente adquirida pela Microsoft. Sua carreira inclui vendas diretas, desenvolvimento de negócios e funções de liderança na RegScale, Symantec, PGP e ThreatConnect.

A Binarly também sente o prazer de anunciar a adição de Juan Andrés Guerrero-Saade (entrevista em vídeo), atuando atualmente como Diretor Sênior da SentinelLabs no SentinelOne, como consultor de estratégias nas áreas de pesquisa e detecção de malware.

A extensa bagagem de Guerrero-Saade inclui a fundação conjunta de uma startup sigilosa, trabalho como engenheiro forense rastreando ataques direcionados e atuação como consultor sênior de segurança cibernética e segurança nacional para o governo do Equador.

O diretor executivo da Binarly, Alex Matrosov, disse que a adição de profissionais veteranos de segurança cibernética será crucial para melhorar a abordagem da empresaàsegurança da cadeia de fornecimento de firmware, ao oferecer integridade estrutural a uma faceta pouco explorada da infraestrutura de segurança.

“Estou pessoalmente empolgado com as habilidades e percepções únicas que cada um destes veteranos do setor traráàequipe. Sua experiência coletiva irá aperfeiçoar a missão da Binarly de mudar o panorama da segurança da cadeia de fornecimento de firmware e oferecer aos clientes proteção incomparável contra ataques abaixo do sistema operacional”, disse Matrosov.

Sobre a Binarly

Fundada em 2021, a Binarly traz décadas de experiência em pesquisa identificando vulnerabilidades e ameaçasàsegurança de hardware e firmware. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a plataforma de segurança de firmware baseada em IA de nível empresarial e sem agente da Binarly ajuda a proteger contra ameaças avançadas abaixo do sistema operacional. A tecnologia da empresa soluciona problemas de segurança da cadeia de fornecimento de firmware, ao identificar vulnerabilidades, modificações maliciosas de firmware e proporcionar visibilidade SBOM de firmware sem acesso ao código-fonte. As soluções independentes de nuvem da Binarly fornecem informações processáveis às equipes de segurança corporativa, bem como reduzem o custo e o tempo para responder a incidentes de segurança.

