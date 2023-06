Itaci promove oficinas culturais em junho

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de junho de 2023.

Os pacientes, crianças e adolescentes, do Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, terão um mês cheio de atividades socioculturais com o apoio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Para as sessões de cinema, haverá exibição na parte da manhã e da tarde, enquanto as peças de teatro serão encenadas apenas no começo do dia.

Já para as oficinas de artes e de leitura, grandes nomes foram escolhidos para serem ensinados e explorados pelos pacientes, como a pintora, desenhista, escultora e ilustradora Tarsila do Amaral, por meio da sua obra, Abaporu, e o trabalho do pintor pós-impressionista Vincent van Gogh.

“Essas ações têm como objetivo divertir os pacientes e tentar tirá-los da sua rotina hospitalar. Ainda são importantes para o desenvolvimento deles, ajudando a aprimorar habilidades cognitivas, motoras e sociais”, conta Suzana Dalessio, coordenadora de desenvolvimento institucional.

PROGRAMAÇÃO

Oficinas de arte e de leitura

13/06/2023 – 9h – Conhecendo a Obra de Tarsila do Amaral (Abaporu)

15/06/2023 – 9h – Porta-Retrato de Geladeira

22/06/2023 – 9h – Meu Cofrinho Personalizado

29/06/2023 – 9h – Conhecendo a Obra de Van Gogh

Cinema Itaci

É um espaço construído em 2019 para possibilitar a realização das atividades. A sala conta com 37 poltronas, sendo duas delas acessíveis. Já a tela é retrátil e automática, com projetor de última geração, receiver, blu-ray, subwoofer e som com distribuição 5.1 para tornar essa experiência ainda mais especial.

Sessões

13/06/2023

10h – Rio 2

13h – Toy Story

15/06/2023

10h – Os Incríveis

13h – Alice no País das Maravilhas

16/06/2023

10h – Liga da Justiça

13h – Meu Malvado Favorito

Teatro

Sessões

19/06/2023 – 9h – João e Maria

26/06/2023 – 9h – A Galinha dos Ovos de Ouro

Sobre o Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Itaci é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002 e oferece tratamento a crianças e adolescentes, portadores de câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos. Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou em seu ambulatório, em 2022, mais de 15 mil consultas médicas, mais de 12 mil consultas multiprofissionais, cerca de 5 mil sessões de quimioterapia e 50 transplantes, entre eles, autólogo, alogênico aparentado e alogênico não aparentado. Entre as especialidades atendidas, leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).

Mais informações em:

www.itaci.org.br

https://www.facebook.com/ITACI.ITACI/

@instituto_itaci