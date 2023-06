Mouser Electronics explora a interseção da tecnologia de casa inteligente com o protocolo Matter na série Empowering Innovation Together

12 de junho de 2023.

Mouser Electronics Inc., líder no mercado de distribuição de Novos Produtos (NPI) com a mais ampla seleção de semicondutores e componentes eletrônicos™, lança a próxima edição de sua premiada série Empowering Innovation Together (EIT), com destaque para o protocolo Matter. Nesta edição, a Mouser reúne especialistas globais em tecnologia da Connectivity Standards Alliance (CSA) e fabricantes líderes da indústria para explorar todos os aspectos do protocolo Matter, desde a introdução no mercado até as especificações de design.

Matter: One protocol for them all.

Com o amplo apoio da indústria dos principais fabricantes de semicondutores, incluindo a NXP Semiconductors, Silicon Labs, STMicroelectronics, Schneider Electric, Texas Instruments, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor e Microchip Technology Inc., o protocolo Matter promete revolucionar a tecnologia de casa inteligente. Nesta edição, a Mouser oferece informações e recursos para equipar engenheiros e desenvolvedores com o conhecimento necessário para a criação de produtos que aproveitam o poder deste novo padrão. Para rever a nova série esclarecedora, visite https://br.mouser.com/empowering-innovation-pt/protocolo-matter.

A série Matter apresenta dois novos episódios do podcast The Tech Between Us, apresentado pelo diretor de Conteúdo Técnico da Mouser, Raymond Yin. Nos episódios parte um e dois, Yin é acompanhado por Chris LaPré, diretor técnico da Connectivity Standards Alliance. A dupla aborda a introdução do Matter no mercado e explora os tipos de dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com o novo padrão. Eles também analisam em profundidade o papel que a CSA desempenha com o Matter e as futuras áreas de foco de interesse. Um terceiro podcast, o In Between the Tech, apresenta uma entrevista com Sujata Neidig, diretora de Marketing para Conectividade Sem Fio da NXP Semiconductors. Ela discute os tipos de hardware e software por trás do protocolo Matter, como isso impacta os fabricantes em relação ao design e desenvolvimento do produto, assim como quais considerações os engenheiros precisam fazer ao projetar com o protocolo Matter.

“O protocolo Matter proporciona uma maneira empolgante e inovadora de conectar fabricantes, engenheiros e consumidores por meio de um protocolo unificado”, disse Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico da Mouser Electronics e apresentador do podcast The Tech Between Us. “Estou muito entusiasmado em ver e compartilhar como empresas e indivíduos estão ajudando a criar um mundo de dispositivos interconectados que nos unem com a utilização do padrão Matter.”

Por meio de entrevistas educativas, infográficos, artigos, webinars e blogs, esta edição explora temas sobre como escolher um System-on-Module (SoM, sistema em módulos) adequado para integração, dicas para usar o Matter no desenvolvimento de produtos, tutoriais sobre o desenvolvimento de aplicativos baseados no Matter e muito mais.

Os copatrocinadores do episódio incluem os fabricantes Nordic Semiconductor, Schneider Electric, Texas Instruments, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Silicon Labs, Infineon Technologies e Microchip Technology Inc. O programa EIT da Mouser continua a oferecer vários conteúdos esclarecedores para complementar a conversa no podcast The Tech Between Us .

Seguindo o padrão Matter, a série EIT explorará ainda mais a terapêutica digital, sensores ambientais, Wi-Fi 7 e visão de máquina industrial. Ela revelará os desenvolvimentos técnicos necessários para acompanhar o mundo em evolução, além de destacar vários novos produtos no mercado. Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do setor. Para saber mais, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Para mais notícias da Mouser, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

Sobre a Mouser

A Mouser Electronics, uma empresa do grupo Berkshire Hathaway, é um distribuidor autorizado de semicondutores e componentes eletrônicos com foco em apresentações de novos produtos de seus principais parceiros fabricantes. Atendendoàcomunidade global de engenheiros de design eletrônico e compradores, o site do distribuidor global, mouser.com, está disponível em vários idiomas e moedas e apresenta mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte em todo o mundo para oferecer o melhor serviço ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. O distribuidor faz remessas para mais de 650 mil clientes em 223 países/territórios a partir de suas instalações de distribuição de última geração de 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas comerciais

Mouser e Mouser Electronics são marcas registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os outros produtos, logotipos e nomes de empresa aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

https://www.businesswire.com/news/home/20230608005024/pt/

