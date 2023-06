O-RAN ALLIANCE Mostra Impulso Crescente e Potencial de IA através do Spring PlugFest e MWC Shanghai

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de junho de 2023.

A O-RAN ALLIANCE (O-RAN), cumprindo sua missão de transformar as redes de acesso por rádio em abertas, inteligentes, virtualizadas e totalmente interoperáveis, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida do O-RAN Global PlugFest Spring 2023. Neste evento, envolvendo grandes operadoras, foram realizados testes críticos e validação de tecnologias O-RAN para respaldar e estimular a adoção contínua pela indústria. Além disto, a O-RAN revelou uma linha de demonstrações que destacam os últimos avanços, no local no MWC Shanghai ou online na Exposição Virtual da O-RAN ALLIANCE.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230612494995/pt/

O-RAN Global PlugFest Spring 2023

O O-RAN Global PlugFest Spring 2023 ocorreu de abril a 2 de junho em dez laboratórios na Ásia, Europa e América do Norte, com 60 empresas ou instituições participantes. Os testes forneceram aos participantes a validação da conformidade, desempenho e interoperabilidade do equipamento O-RAN; abordaram problemas e superaram obstáculos para uma adoção mais ampla de tecnologia; bem como exploração facilitada de novos recursos, cenários e aplicativos.

“A grande escala de participação no O-RAN PlugFests é uma prova do apoio da indústria e do momento de implantação”, disse Alex Jinsung Choi, Presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE e Vice-Presidente Sênior de Tecnologia do Grupo Deutsche Telekom. “No PlugFest da primavera de 2023, expandimos o ecossistema testando produtos de novos fornecedores. Os participantes validaram a segurança da arquitetura O-RAN de ponta a ponta e demonstraram o poder da RIC em oferecer suporte a casos de uso cruciais, como qualidade de serviço e eficiência energética.”

A O-RAN ALLIANCE agradece o apoio ao PlugFest de sua comunidade de membros e gostaria de agradecer aos participantes relacionados posteriormente neste comunicadoàimprensa.

Últimas inovações da tecnologia O-RAN serão demonstradas no MWC Shanghai e virtualmente

As empresas O-RAN planejam apresentar 3 demonstrações no local e 15 virtuais, incluindo inovações como aplicativos de posicionamento interno, economia de nuvem com aplicativos 5G e AI, controle RAN inteligente, balanceamento de carga de aprendizagem de máquina e soluções de implantação de rede com eficiência energética.

As demonstrações revelam o incrível potencial da IA em melhorar a eficiência energética e o balanceamento de carga, e demonstram a capacidade de validar efetivamente a segurança das redes O-RAN. Além disto, há impressionantes exibições com tecnologia de eficiência energética para implantação de redes internas e uma solução abrangente para testes de unidades de rádio 5G. Estes avanços inovadores irão revolucionar o setor de telecomunicações, ao refletir a dedicação inabalável da O-RAN ALLIANCE em promover uma RAN mais aberta, inteligente e eficiente.

Estas demonstrações, com contribuições das principais empresas de tecnologia, destacam a dedicação da O-RAN ALLIANCE em criar uma RAN futura mais aberta e eficiente. Mediante o uso de tecnologias avançadas, como IA, soluções em nuvem e aprendizagem de máquina, a O-RAN ALLIANCE está liderando o caminho para melhorias substanciais no desempenho de redes, segurança e eficiência energética.

Visite as demonstrações da O-RAN exibidas no MWC Shanghai 2023:

Tecnologia de eficiência energética O-RAN da Intel e parceira no pavilhão N2, estande B13 (TietoEVRY)

Estações base integradas baseadas em O-RAN da Sageran no pavilhão N1, estande B124 e pavilhão N3, estande E93 (Sageran)

Soluções de teste O-RAN da Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions e Baicells no pavilhão N1, estande E90 (Baicells)

Para mais detalhes, leia nosso anúncio em web. As demonstrações irão aparecer em breve na Exposição Virtual da O-RAN ALLIANCE.

A O-RAN ALLIANCE gostaria de reconhecer as últimas adições de demonstração da Aarna Networks, ArrayComm, Artiza Networks, Baicells, GDCNI, Groundhog, Intel, Inventec, Lenovo, LitePoint, NVIDIA, Radisys, Rohde & Schwarz, Sageran, VIAVI Solutions, Virginia Polytechnical Institute and State University (Instituto Politécnico e Universidade Estadual de Virgínia).

Participantes do O-RAN Global PlugFest Spring 2023

Na Coreia do Sul, o PlugFest foi organizado pela KT no NIA 5G Testbed Center em Pangyo. Os participantes incluíram ETRI, Fujitsu, Keysight Technologies, NTT DOCOMO e SOLiD.

Em Taiwan, o PlugFest foi organizado pelo Auray OTIC and Security lab em seus dois locais em Taoyuan e Kaohsiung. Os participantes incluíram Anritsu, Askey, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Compal, Institute for Information Industry (III), Inventec, ITRI, Keysight Technologies, LITEON, LitePoint, LIONS, Metanoia Communications, MiTAC Computing Technology, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Pegatron, Rohde & Schwarz, Quanta Cloud Technology (QCT), SageRAN Technology, TMYTEK, Ultraband Technologies, VIAVI Solutions, Wistron NeWeb Corp e Xena Networks.

Na Europa, o PlugFest foi organizado em conjunto pela Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange e Vodafone em 3 laboratórios: i14y Lab em Berlim, EURECOM Lab em Sophia Antipolis e Vodafone Central O-RAN Lab em Newbury. Os participantes incluíram Benetel, Capgemini Engineering, Dell Technologies, IS-Wireless, LITEON, Net AI, Nokia, Radisys, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VMware, VoerEir e Wind River.

Nos EUA, o PlugFest foi organizado em conjunto pela University of New Hampshire, COSMOS, CableLabs e POWDER em parceria com AT&T e DISH Network, em 4 laboratórios: University of New Hampshire InterOperability Lab em Durham (NH), North American OTIC na área metropolitana de Nova York / Leste (COSMOS) em North Brunswick (NJ), CableLabs Kyrio O-RAN Test and Integration Lab em Louisville (CO) e POWDER pela University of Utah em Salt Lake City (UT). Os participantes incluíram Analog Devices, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, EXFO, Fujitsu, tecnologias highstreet, IP Infusion, National Instruments, Red Hat, Spirent Communications, VIAVI Solutions, Wind River e Xena Networks.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 300 operadoras de redes móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam na indústria da rede de acesso por rádio (RAN). Sendo a RAN uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar a indústria para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações da O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo, as redes móveis baseadas na O-RAN melhoram a eficiência das implementações de RAN, bem como as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para RAN e oferece suporte a seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para mais informação, acesse www.o-ran.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230612494995/pt/

Contato:

Relações Púbicas da O-RAN ALLIANCE

Zbynek Dalecky

[email protected]



O-RAN ALLIANCE e.V.

Buschkauler Weg 27

53347 Alfter / Alemanha

Fonte: BUSINESS WIRE