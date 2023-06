Charles Lachaux Assina Contrato Exclusivo de Distribuição Direta ao Consumidor com a Associação de Comunidade de Vinhos Crurated

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de junho de 2023.

LONDRES, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Crurated, a comunidade de vinhos com sede em Londres, criada para conectar os conhecedores com os produtores de todo o mundo, fechou um contrato exclusivo de distribuição direta ao consumidor com a Domaine Arnoux-Lachaux. Charles Lachaux passou a ser o distribuidor exclusivo de vinhos da Crurated (https://bit.ly/3o7IONF) no ano passado e suas vendas de barris e garrafas estão sendo excepcionais. Devido a esse sucesso, Florence (sua mãe) e Charles assinaram um contrato exclusivo para a oferta de toda a gama de vinhos Domaine Arnoux-Lachaux para a comunidade Crurated.

“A Crurated usa tecnologia e blockchain para modernizar a maneira como o vinho é vendido. Essa abordagem proporciona a verificação da proveniência de todas as garrafas de vinho que saem do nosso Domaine e entram no depósito do cliente”, disse Charles. “Por meio de eventos únicos, a equipe também está estabelecendo uma ponte entre nós e as pessoas que estão comprando nossos vinhos. Com isso, podemos comunicar nossa filosofia de vinificação e criar uma conexão mais forte com os amantes do vinho em todo o mundo.”

A venda de vinhos Domaine Arnoux-Lachaux na plataforma Crurated terá lugar de 19 a 25 de junho de 2023. No lote de seis unidades está incluído uma garrafa de cada:

Bourgogne Pinot Fin 2020

Nuits-St-Georges 2020

Nuits-St-Georges “Les Poisets” 2020

Nuits-St-Georges 1er Cru “Clos Des Corvées Pagets” 2020

Vosne-Romanée 1er Cru “Les Chaumes” 2020

Vosne-Romanée 1er Cru “Les Grands Suchots” 2020

No ano passado a Crurated organizou vários eventos presenciais com Charles. De 6 a 11 de novembro deste ano, a Crurated e Charles irão realizar eventos em Bangkok, Hong Kong e Cingapura. Os participantes desses eventos de vinicultores terão a oportunidade de degustar uma seleção de vinhos Lachaux combinados com jantares preparados por alguns dos melhores chefs da Ásia. Um evento nos Estados Unidos ocorrerá em 2024. Detalhes sobre os eventos na Ásia e outros estarão disponíveis em https://crurated.com/events/.

“Há seis gerações a família Arnoux-Lachaux vem expandindo os horizontes da vinificação de Borgonha e temos muita sorte de trabalhar diretamente com toda a equipe”, disse Alfonso de Gaetano, Fundador da Crurated. “Com Robert Parker atribuindo uma pontuação de 99 ao 2020 Romanee-Saint-Vivant Grand Cru recentemente, estamos certos de que nossos membros irão apreciar os lotes que serão lançados durante o resto do ano.”

Cada garrafa de vinho Domaine Arnoux-Lachaux terá uma NFT. Registrada para sempre na blockchain, a NFT confirma a autenticidade da garrafa e fornece outros detalhes importantes, incluindo histórico de propriedade, safra, localização da vinícola e varietal do vinho. As NFTs são facilmente acessíveis tocando em um telefone habilitado para NFC ou RFID. O histórico da garrafa também é atualizado por meio de uma nova blockchain sempre que o vinho é revendido e o token é transferido de um cliente para outro.

Embora os vinhos Domaine Arnoux-Lachaux sejam vendidos diretamente com exclusividade aos consumidores na plataforma Crurated, as vendas B2B para restaurantes continuarão a ser realizadas pelos distribuidores.

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega eàinovadora tecnologia blockchain. Para se tornar um membro, visite crurated.com.

Sobre a Arnoux-Lachaux

Vinícola fundada em 1858, a Domaine Arnoux-Lachaux tem 14 hectares de alguns dos vinhedos mais valorizados da região Vosne-Romanée e vinhedos igualmente de alta qualidade da Nuits-Saint-Georges. Florence Arnoux-Lachaux e seu filho mais velho, Charles, compartilham um profundo apegoàherança familiar das gerações anteriores. Com cada lançamento, a vinícola se esforça para transmitir a essência dos terroirs da melhor forma possível e produzir vinhos “Pinot Noir” que transmitem emoção e prazer.

Contato de RP

Michael Volpatt

[email protected]

415.994.8864

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97368a35-5cd8-4103-8989-c742d8a016b2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c40263a-87a6-47af-ad49-781599128495





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8857466)