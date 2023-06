Game terá estreia mundial no Big Festival 2023, em SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de junho de 2023.

O BIG Festival (Brazil’s International Games, na sigla em inglês) 2023, festival de jogos independentes da América Latina, vai sediar a estreia mundial do jogo “Martial Arts Tycoon: Brazil”, em São Paulo (SP), no próximo dia 30 de junho. O evento contará com a presença de Chance Glasco, cofundador da Infinity Ward e criador da franquia Call of Duty.

Na ocasião, Glasco, que é graduado pela Full Sail University, Universidade que está presente em uma série de projetos acadêmicos no Brasil, especialmente na área dos games, irá revelar o primeiro trailer do jogo de artes marciais ambientado no Rio de Janeiro (RJ). Desenvolvido pela Good Dog Studios, estúdio de desenvolvimento de games focada em funcionários com sede em Orlando, nos Estados Unidos, o jogo mistura elementos de magnata, simulação e RPG e está programado para ser lançado para PCs em 2024.

“Estou emocionado por estrear o teaser trailer de Martial Arts Tycoon: Brazil no BIG Festival. Este evento tem sido um palco fundamental para mostrar a criatividade e a inovação que impulsionam a indústria de jogos”, afirma Glasco. “Não há um grupo de jogadores mais apaixonados do que no Brasil e eles merecem um jogo de qualidade representando o seu país”, complementa.

O cofundador da Infinity Ward conta que o game convida os jogadores a entrar na pele de Lucas, herdeiro da academia de jiu-jitsu de seu tio Renato, que guia o sobrinho e tem uma capivara de estimação, Raphael. À medida que navegam pelos desafios enfrentados pela comunidade onde se localiza o estabelecimento, incluindo questões climáticas e de saúde, os jogadores treinam lutadores para competições, expandem sua academia e se envolvem com diversos NPCs, cada um com suas próprias histórias e motivações para ingressar na academia.

“O cenário cultural do jogo, combinado com questões da vida real enfrentadas pelas comunidades brasileiras, diferencia ‘Martial Arts Tycoon: Brazil’ de outros jogos de magnatas no mercado”, explica. “Os jogadores não apenas devem administrar sua academia, mas também tomar decisões estratégicas para melhorar sua comunidade local, abordar questões ambientais e causar um impacto tangível no mundo do jogo”, detalha.

Além do lançamento, o evento contará com palestra de Glasco sobre o desenvolvimento do jogo, seus recursos e a importância de abordar questões climáticas e de saúde por meio de games. “O trailer cinematográfico mostra visuais que buscam capturar a essência da cultura vibrante da ‘Cidade Maravilhosa’ e oferecer uma experiência autêntica de jiu-jitsu brasileiro para os jogadores mergulharem”, diz o cofundador da Infinity Ward.

Gustavo Steinberg, CEO do BIG Festival, destaca que é positivo trabalhar com Glasco e apresentar ‘Martial Arts Tycoon: Brazil’ como uma estreia mundial durante o BIG 2023. “Pelo que vimos até agora, o jogo transborda de realismo e dá vida à vibrante, diversificada e eclética cultura brasileira”, afirma.

Mercado em crescimento

O mercado brasileiro de videogames pode duplicar até 2026, de acordo com projeções do relatório sobre entretenimento e mídia da PwC 2022-2026, Em 2021, o país superou o México e se tornou o maior do setor da América Latina, com uma receita de US$ 1,4 bilhões (R$ 6,99 bilhões). Além disso, o faturamento pode chegar a US$ 2,8 bilhões (R$ 13,99 bilhões) nos próximos três anos.

Uma vez confirmadas as perspectivas, o Brasil poderá responder por 47,4% da receita total da região. Aliás, o mercado de games deve seguir com uma CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 15,2%, ainda conforme dados do levantamento.

Para mais informações, basta acessar: https://www.gooddogstudios.com/