LLYC Brasil lança livro com mulheres líderes

* Por: DINO - 13 de junho de 2023.

A LLYC, consultoria global de comunicação, marketing digital e assuntos públicos, há 15 anos no Brasil, acaba de lançar o livro “Liderança: Mulheres que comunicam a transformação“. A publicação faz parte das comemorações do 15º aniversário da operação brasileira e visa celebrar o talento e a expertise de mulheres que são referências em suas áreas de atuação.

Atualmente, na LLYC Brasil, 66% dos colaboradores são mulheres. Mais da metade da diretoria (53,8%) é composta também por colaboradoras. Globalmente, 62,3% dos funcionários são do sexo feminino. E, neste cenário, o livro apresenta 15 histórias de trajetórias de líderes femininas que utilizam a comunicação como uma ferramenta para a transformação vivida em suas áreas de atuação. As autoras contam suas experiências pessoais e profissionais, abordando temas como liderança, habilidades de negociação, gestão de equipes, construção de relacionamentos e influência. Cada artigo traz uma visão singular e inspiradora.

O projeto visa amplificar as vozes e as experiências inspiradoras de mulheres líderes, além de promover a igualdade de oportunidades e a valorização do talento feminino nos mais variados setores. “Este trabalho é uma celebração das mulheres que estão transformando o mundo corporativo. Estamos honrados em lançar esta coletânea para comemorar os nossos 15 anos no Brasil. Uma publicação que destaca a importância do empoderamento feminino e da diversidade. São valores importantes para a LLYC em todos os países em que atuamos”, afirma Flavia Caldeira, diretora sênior da consultoria no Brasil, e idealizadora do projeto.