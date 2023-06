Visagismo assegura um atendimento mais humanizado no salão de beleza

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de junho de 2023.

Agregar valor ao serviço prestado, ao produto oferecido ou mesmo à marca de uma empresa costuma aumentar o número de clientes e, consequentemente, o faturamento. No concorrido mercado de beleza, a estratégia pode ser fundamental para ter sucesso. E uma das formas mais destacadas para agregar valor ao atendimento de forma humanizada em um salão de beleza é oferecer consultoria Visagista.

Em dois anos, entre 2020 e 2022, mais de 343 mil salões de beleza foram abertos no Brasil, de acordo com dados da plataforma Mapa de Empresas , do Ministério da Economia . Diante o crescente aumento da concorrência, a diferenciação pode ser a saída para encantar e aumentar a clientela.

O Visagismo ajuda na criação de uma imagem personalizada para cada estilo de vida – pessoal, profissional, social e midiático – e perfil físico. O método considera a imagem atual e o desejo da pessoa, o tom de pele, a cor dos olhos e o cabelo (cor, espessura e tipo), dentre outras características singulares que permitem a promoção de uma imagem única que valoriza da melhor maneira as características de cada pessoa.

“O Visagismo não é um simples corte de cabelo, colocação de lentes de contato nos dentes ou aplicação de um botox. É uma proposta de mudança. É uma ciência que pode potencializar a autoestima, alavancar a carreira, tornar alguém mais jovial ou mais refinado e sênior, dependendo do objetivo de vida da pessoa”, declara Robson Trindade, mestre e doutor em Visagismo.

A criação do Visagismo é atribuída ao maquiador francês Fernand Audry, que teria passado a usar o termo a partir de 1936. Audry valorizava ressaltar a beleza individual de cada cliente. Ele costumava dizer que não existe mulher sem beleza, mas, sim, belezas escondidas, não reveladas.

A historiadora e jornalista Ana Carlota Vita diz em seu livro História da Maquiagem, da Cosmética e dos Penteados: “Podemos afirmar então que a preocupação em se diferenciar, se destacar e ser original acompanha a vida humana desde o início”.

Povos chineses, há mais de cinco mil anos, já buscavam identificar o caráter e a personalidade de cada pessoa por meio do formato dos rostos e de algumas características singulares, como a dentição.

O Visagismo atual promove a construção de uma imagem personalizada, que concilia a beleza estética e as qualidades interiores da pessoa. A proposta é o que a maior parte da clientela dos salões de beleza busca.

“O visagismo envolve captar a essência da cliente. O atendimento é feito de maneira humanizada. O profissional aprende a ouvir a cliente e a ler suas características de acordo com a linguagem corporal e visual”, destaca a professora e mestre em consumo de imagem Tania Trindade. Já dizia Coco Chanel: “Não é a aparência, é a essência”.

O método é apontado como uma ferramenta de autoconhecimento. O profissional auxilia o cliente a externar a imagem que pretende passar para os diversos momentos da vida e necessidades que se apresentam no mundo.

“Muitas vezes, a cliente nunca parou para pensar na imagem que pretende transmitir ao mundo, na mensagem que passa por meio da sua imagem. E é através da consultoria em Visagismo que é feito um mapeamento das características, da personalidade, do gestual intuitivo, análise cromática, estilo de vida e a movimentação corporal”, explica Tania.

Os profissionais destacam que é fundamental ter uma boa formação para oferecer o método acadêmico. E que o investimento no conhecimento logo é recuperado. “O Visagismo é um impulsionador de carreira também para o profissional que trabalha com a estética da imagem. É um divisor de águas. O atendimento, o acolhimento que é dado ao cliente, a conexão, é absolutamente diferente do atendimento regular, e isso se reflete na agenda e no valor do serviço”, conclui Róbson.