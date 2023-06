Ciclos: programa de reciclagem da Real H completa 15 anos

Compartilhe Facebook

14 de junho de 2023.

De acordo com o “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020”, produzido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2019 o índice de reciclagem de resíduos sólidos urbanos no Brasil foi inferior a 4%. Ou seja, a cada 100 toneladas de resíduos sólidos produzidos menos de 4 toneladas foram recicladas.

Embora o número varie entre diferentes regiões do país, os dados ainda estão longe de atender a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Adotada em 2015, a agenda inclui meta de assegurar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais (Meta 12.2), o que abrange a promoção da reciclagem de materiais.

Entretanto, ações pontuais estão alcançando resultados positivos, não só em volume de reciclagem, mas também na conscientização de grupos sociais sobre o assunto. É o caso da Real H, empresa de nutrição e saúde animal que mantém, há mais de 15 anos, o seu próprio programa de reciclagem.

O Ciclos Real H foi criado em 2007 com o objetivo de convidar os colaboradores e seus familiares a separarem, em casa e na comunidade, materiais como alumínio, papelão, vidro, plástico, entre outros. Na sede da empresa foi construído uma estrutura exclusivamente para recebimento e separação do material. A ação demonstra resultado positivos, e já destinou mais de 1.000 toneladas de resíduos para reciclagem.

O valor arrecadado com a venda dos recicláveis custeia uma premiação em dinheiro, que pode variar entre R$ 80 e R$200 para os 12 funcionários que entregam os maiores volumes ao longo do mês. Outra parte do valor é destinada ao salário dos funcionários que atuam na separação. Uma terceira parte é destinada à criação e manutenção de benfeitorias para os próprios funcionários dentro da unidade industrial, como área de jogos e biblioteca.

Em casos emergenciais, o valor do Ciclos também pode ajudar os trabalhadores. Foi o que aconteceu quando um deles teve sua casa destelhada por um vendaval. Em poucos dias o Ciclos liberou boa parte dos recursos necessários para a reforma.

No ano passado, durante a comemoração dos 15 anos do programa, a Real H procurou ouvir os filhos de colaboradores que participam com frequência. Boa parte deles relataram que desenvolveram o hábito de ajudar os pais na separação dos recicláveis, o que acabou se tornando um hábito nas famílias e que deve refletir nas futuras gerações.