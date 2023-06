Encontro de relações com investidores debaterá “O que o Investidor espera do RI

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de junho de 2023.

A 24ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais vai abordar no painel 3 do evento “O que o Investidor espera do RI”, no dia 27 de junho de 2023, das 09:00 às 10:30, no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

Renata Oliva Battiferro, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI e Investor Relations General Manager da Gerdau, será a moderadora do painel, que terá como debatedores: Robert Van Dijk, CEO da empresa de gestão de investimentos Principal Financial Group do Brasil, Thiago Duarte, head de research do Banco BTG Pactual, e Felipe Paiva, diretor de relacionamento com clientes da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Promovido anualmente pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), a 24ª edição do Encontro de RI ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho de 2023.

O evento tratará de temas como: ações da CVM para 2023 e 2024; a gestão da comunicação em empresas com múltiplas áreas de RI; o que o investidor espera do RI; a comunicação em situações de crise; ESG – Evolução e Regulamentação; tendências globais para um RI Digital; além da divulgação da Pesquisa IBRI Deloitte sobre “Evolução da agenda ESG: o valor das ações de responsabilidade no mercado de capitais”.

O 24º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais é patrocinado pelas empresas: B3; Banco do Brasil; blendON; BNY Mellon; Bradesco; BTG Pactual; Cescon Barrieu Advogados; DATEV; Deloitte; Gorila; Greenberg Traurig; Itaú Unibanco; Luz Capital Markets – Printer; MZ; Petrobras; S&P Global Market Intelligence; Stocche Forbes; TheMediaGroup e Valor Econômico.

Além disso, o evento conta com o apoio institucional das seguintes entidades: ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar); ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital); AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais); ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Valores); APIMEC Brasil (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais); FACPCS (Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade); IBEF-SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo); e IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil).

Credenciamento de Imprensa:

[email protected]

Para mais informações e inscrições, basta acessar:

https://www.encontroderi.com.br/