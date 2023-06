NETSCOUT LANÇA NOVA PLATAFORMA VISIBILITY WITHOUT BORDERS

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de junho de 2023.

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), líder no fornecimento de soluções de gerenciamento de desempenho, cibersegurança e proteção contra ataques DDoS, apresentou hoje sua Plataforma Visibility Without Borders® (VWB ou Visibilidade Sem Fronteiras) para ajudar organizações essenciais a manter o fluxo de bens e serviços, unindo desempenho, segurança e disponibilidade em um único framework de dados. Ao identificar proativamente áreas de complexidade, fragilidade e risco, a plataforma oferece insights em uma escala sem precedentes para fornecer a inteligência necessária para aumentar a visibilidade, melhorar a agilidade, e manter os dados e aplicativos seguros.

“Quase todas as empresas estão em uma jornada de transformação digital para impulsionar uma maior eficiência opcional, alavancando dados para o desenvolvimento de novos serviços, e oferecendo experiências diferenciadas aos usuários,” afirma Bob Laliberte, analista principal do Grupo de Estratégias Corporativas (Enterprise Strategy Group). “No entanto,àmedida mais organizações adotam infraestruturas distribuídas, eles adicionam complexidade, perdem o controle, e, ainda assim, expandem suas superfícies de ciberataques, abrindo a porta para inatividade dispendiosa e violações de dados que acabam custando caro. As organizações lutam com a falta de detecção e correção rápidas e confiáveis, o que acaba sufocando o desempenho, comprometendo a segurança e corroendo a disponibilidade de aplicativos, dados, serviços e sistemas importantes.”

Dados inteligentes, metadados em tempo real obtidos do tráfego de rede e dados de pacotes, são a fonte de dados consistente e definitiva através de qualquer infraestrutura de TI. Eles servem como base para a tecnologia patenteada no núcleo da plataforma VWB da NETSCOUT. É a única maneira de reunir e usar enormes quantidades de dados para o funcionamento confiável e eficiente das maiores e mais complexas redes do mundo, além de oferecer suporte a soluções para múltiplas equipes operacionais através da organização, tais como:

Desempenho Empresarial: O nGenius Enterprise Performance Management monitora, soluciona problemas e maximiza o desempenho de serviços e aplicativos de missão crítica. Essa solução se integra aos ecossistemas DevOps, ITOps, AIOps e SecOps através de APIs e utilitários de importação e exportação de dados.

O nGenius Enterprise Performance Management monitora, soluciona problemas e maximiza o desempenho de serviços e aplicativos de missão crítica. Essa solução se integra aos ecossistemas DevOps, ITOps, AIOps e SecOps através de APIs e utilitários de importação e exportação de dados. Cibersegurança: A detecção e resposta avançada da rede Omnis Network Security utiliza análises acionáveis baseadas em aprendizado de máquina e insights para defender organizações essenciais de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e prejudiciais.

A detecção e resposta avançada da rede Omnis Network Security utiliza análises acionáveis baseadas em aprendizado de máquina e insights para defender organizações essenciais de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e prejudiciais. AIOps: Por meio de sua capacidade avançada de exportação de dados, a plataforma VWB fornece metadados exclusivos e indispensáveis para análises modernas em quantidade, facilitando a análise preditiva, otimização de rede, detecção de anomalias, e gerenciamento automatizado de incidentes, entre outras funções-chave do AIOps.

Por meio de sua capacidade avançada de exportação de dados, a plataforma VWB fornece metadados exclusivos e indispensáveis para análises modernas em quantidade, facilitando a análise preditiva, otimização de rede, detecção de anomalias, e gerenciamento automatizado de incidentes, entre outras funções-chave do AIOps. Disponibilidade: A proteção contra DDos Arbor protege infraestruturas digitais e serviços críticos de ataques DDoS cada vez mais frequentes, sofisticados e prejudiciais.

A proteção contra DDos Arbor protege infraestruturas digitais e serviços críticos de ataques DDoS cada vez mais frequentes, sofisticados e prejudiciais. Garantia de Serviço para Operadoras: O nGenius para Garantia de Serviço para Operadoras simplifica a complexidade de redes através de 4G/5G, edge, móveis, IoT, Cloud e FTTX para proteger a qualidade do serviço e melhorar a experiência do usuário.

A plataforma utiliza uma infraestrutura de coleta de dados de redes compartilhadas – normalmente implantada, configurada e operada pela equipe de operações de rede – oferecendo soluções para várias outras equipes, resultando em um modelo operacional altamente eficiente que promove a colaboração em toda a organização.

“Os usuários procuram uma plataforma que possa oferecer a visibilidade que eles precisam para garantir que seus investimentos em transformação digital continuem trazendo valor para suas organizações,” diz Michael Szabados, diretor de operações da NETSCOUT. “Podemos ajudá-los a gerenciar seus desafios de desempenho, disponibilidade e segurança através de uma única plataforma que pode ser escalada de forma infinita e contínua, desde usuários remotos até instalações próprias, datacenters externos e ambientes de nuvem multiplataforma. Esta plataforma poderosa é o resultado da nossa experiência de décadas entregando análises de pacotes em escala ilimitada.”

Visite nosso website para saber mais sobre a plataforma Visibility Without Borders da NETSCOUT ou para ler o paper.

Sobre a NETSCOUT

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) protege o mundo conectado contra ataques cibernéticos e interrupções de desempenho e disponibilidade por meio da plataforma de visibilidade exclusiva da empresa e soluções alimentadas por sua tecnologia pioneira de inspeção profunda de pacotes em escala. A NETSCOUT atende as maiores empresas, provedores de serviços e organizações do setor público do mundo. Saiba mais em www.netscout.com ou siga @NETSCOUT no LinkedIn, Twitter ou Facebook.

©2023 NETSCOUT SYSTEMS, INC. Todos os direitos reservados. NETSCOUT, o logotipo NETSCOUT, Guardians of the Connected World, Visibility Without Borders, Adaptive Service Intelligence, Arbor, ATLAS, Cyber Threat Horizon, InfiniStream, nGenius, nGeniusONE e Omnis são marcas registradas ou marcas comerciais da NETSCOUT SYSTEMS, INC., e/ ou suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou outros países. As marcas registradas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Contato:

Jefferson Ebersol | Sergio Poroger

+55 (11) 99976-9850 | (11) 3289-2699

[email protected]

