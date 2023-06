Thales propõe adquirir Tesserent em uma transação recomendada, expandindo sua liderança mundial em segurança cibernética

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de junho de 2023.

A Tesserent Limited (ASX: TNT) e a Thales (Euronext Paris: HO) têm o prazer de anunciar que firmaram uma Escritura de Implementação do Esquema (Scheme Implementation Deed, SID) vinculante sob o qual é proposto que a Thales adquira 100% das ações da Tesserent mediante um Esquema de Acordo para A$0,13 por ação ordinária em dinheiro, que avalia o patrimônio da Tesserent em A$176 milhões (cerca de €107 milhões)1.

A combinação da Thales e da Tesserent criará um provedor experiente de serviços de segurança cibernética muito necessários na Austrália e Nova Zelândia em um momento em que o mercado espera um crescimento de dois dígitos até 2026.

A empresa da Tesserent continuará sendo conhecida como Tesserent e sua identidade visual irá incorporar o slogan “Cyber Solutions by Thales.” A companhia se tornará a principal provedora de segurança cibernética da Thales Austrália e Nova Zelândia e acelerará o crescimento das operações de soluções cibernéticas aos clientes da Thales na Austrália e Nova Zelândia, respaldados pela escala, balanço e conhecimento dos negócios internacionais da Thales.

Como líder mundial em segurança cibernética, a Thales está envolvida em todos os níveis da cadeia de valor cibernética, oferecendo soluções que vão desde a avaliação de riscos até a proteção de infraestrutura crítica, apoiada por recursos abrangentes de detecção e resposta a ameaças. Sua oferta foi elaborada em torno três famílias de produtos e serviços de segurança cibernética, que geraram vendas de €1,5 bilhão em 2022:

Produtos de segurança mundial em torno da Plataforma de Segurança de Dados CipherTrust, a SafeNet Trusted Access Identity & Access Management como solução de serviço, além de ofertas mais amplas de proteção e licenciamento em nuvem Produtos de proteção soberana , incluindo criptografadores e sensores para proteger sistemas de informação críticos Portfólio de soluções Cybels, um conjunto completo de serviços de segurança cibernética , incluindo avaliação de risco, treinamento e simulação, detecção e resposta a ataques cibernéticos

Kurt Hansen, diretor executivo da Tesserent, disse: “Estou animado com o fato de que, por meio da transação proposta, as equipes da Tesserent irão se uniràThales, líder mundial em segurança cibernética. Juntos, abordaremos as crescentes necessidades cibernéticas em nosso país, incluindo as do governo australiano e dos setores de defesa. Estou convencido de que esta transação representaria uma grande oportunidade para expandir ainda mais os negócios da Tesserent e seu pessoal.”

Jeff Connolly, diretor da Thales Austrália, disse: “Com a aquisição da Tesserent e sua equipe altamente qualificada de especialistas cibernéticos, e combinada com nossos próprios especialistas em engenharia de sistemas, a Thales Austrália irá estabelecer um líder australiano/neozelandês em defesa cibernética capaz de proteger melhor o país e sua infraestrutura nacional contra ameaças cibernéticas. A equipe da Tesserent terá acessoàexperiência internacional e a um balanço sólido para fornecer às empresas locais da Austrália e Nova Zelândia uma oferta sofisticada e ampla de segurança cibernética em um mercado fragmentado. Após a aquisição da S21sec, Excellium e OneWelcome na Europa em 2022, continuamos acelerando nossa estratégia mundial de segurança cibernética e consolidando nossa liderança em segurança cibernética, tanto para infraestrutura crucial como para empresas multinacionais.”

Recomendado por todos os membros do conselho de administração da Tesserent2, a implementação do Esquema está sujeitaàaprovação dos acionistas da Tesserent e do tribunal. Além disso, a transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições usuais de fechamento. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.

Mais detalhes sobre a transação proposta, incluindo os principais termos da Escritura de Implementação do Esquema e cronograma indicativo, podem ser encontrados aqui: https://investors.tesserent.com/site/investor-information/investor-welcome

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas em três domínios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Identidade e Segurança Digital. Desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de €4 bilhões ao ano em pesquisa e desenvolvimento, sobretudo em áreas-chave como tecnologias quânticas, Edge computing, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77.0003 funcionários em 68 países. Em 2022, o Grupo gerou vendas de €17,6 bilhões. Thales na segurança cibernética Com mais de €1,5 bilhão em vendas geradas em 2022 mediante um extenso portfólio cibernético, a Thales conta com mais de 4.000 especialistas em segurança cibernética em mais de 20 países, incluindo nove Centros de Operações de Segurança ao redor do mundo. Ela atende a clientes de segurança cibernética em mais de 50 países. Thales na Austrália A Thales tem uma presença corporativa de longa data na Austrália, com 3.800 funcionários trabalhando em 35 locais para diversos departamentos governamentais e clientes corporativos. A Thales Australia tem um histórico de investimentos contínuos para formar capacidade avançada no país em fabricação, sistemas críticos e serviços. Relacionamentos estreitos de cooperação com clientes locais, fornecedores de PMEs australianos e instituições de pesquisa, combinados com a transferência de tecnologia de nossos negócios mundiais, permitem que a Thales adapte soluções de alta qualidade para mercados australianos e de exportação, gerando receita de US$ 1,6 bilhão em exportações nos últimos 10 anos.

1 Valor patrimonial implícito com base na consideração de A$0,13 por ação da Tesserent multiplicado pelas ações atuais na emissão de 1.354.182.116 ações.

2 Cada membro do conselho de administração da Tesserent recomenda que os acionistas da Tesserent votem a favor do Esquema na reunião do Esquema na ausência de uma proposta superior, e sujeitoàconclusão (e continuando a concluir) do Especialista Independente de que o Esquema satisfaz os melhores interesses dos acionistas da Tesserent.

3 Excluindo a empresa de Transportes, que está endo desvinculada.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230612981430/pt/

Fonte: BUSINESS WIRE