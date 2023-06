ABIMAQ realiza curso sobre NR-35, em São Paulo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

Destinados para profissionais envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura, a ABIMAQ (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos) realizará no dia 20 de junho (terça-feira), o curso NR 35 – Treinamento de trabalho em altura.

Lecionada pela instrutora Mariana do Val, técnica de segurança de trabalho, especialista em alpinismo industrial e acesso sobre cordas, com experiência na implantação e adequação da NR 35 em polo industrial, a aula tem como objetivo capacitar os colaboradores para o correto atendimento à Norma Regulamentadora do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), que prevê que toda empresa que realize trabalhos em altura promova treinamento teórico e prático aos seus trabalhadores, visando garantir a capacitação sobre os riscos, medidas de controle, de emergência e de salvamento.

Durante o curso, que será realizado de forma presencial na sede da ABIMAQ, localizada na Av. Jabaquara, 2925 – Mirandópolis – São Paulo/SP, o público terá acesso ao seguinte conteúdo programático:

– Norma Regulamentadora – NR-35;

– Análise de risco e condições impeditivas;

– Riscos potenciais inerentes ao trabalho e altura e medidas de prevenção e controle;

– Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;

– Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;

– Acidentes típicos em trabalhos em altura;

– Condutas em situações de emergência;

– Noções de técnicas de resgate e de primeiros-socorros.

Serviço – Curso NR 35 – Treinamento de trabalho em altura

Data: 20 de junho (terça-feira)

Horário: 9h às 18h

Carga horária: 8h

Local: Av. Jabaquara, 2925 – Mirandópolis – São Paulo/SP

Mais informações: (11) 5582-6321/6326 ou https://abimaq.org.br/cursos/443/nr-35-treinamento-de-trabalho-em-altura