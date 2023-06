CSC adquire Eddystone Financial Services, expandindo oferta de agências de empréstimos na Austrália e Ásia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

A CSC, líder em prestar serviços comerciais, jurídicos, fiscais e de marca digital, anunciou hoje a aquisição da Eddystone Financial Services, provedor de serviços de agências de empréstimos corporativos. A aquisição continuará expandindo soluções corporativas e de agência da empresa aos mercados da Austrália e Nova Zelândia.

A Eddystone Financial Services fornece agentes de instalações, administradores de segurança, caução e serviços financeiros relacionados de Sydney, Melbourne e Auckland. A empresa possui uma grande equipe de profissionais experientes em agências de empréstimos e uma reputação de excepcional atendimento ao cliente.

A aquisição segue uma parceria exclusiva entre a Delaware Trust Company, uma subsidiária integral da CSC, e a Eddystone Financial Services para expandir a confiança corporativa e as soluções de agências nos mercados australiano e neozelandês. A transação irá permitir que a CSC aumente ainda mais sua gama de ofertas de serviços de agências de empréstimos e expanda significativamente sua presença na Austrália e Ásia.

John Hebert, Presidente da CSC Global Capital Markets, Presidente e Diretor Executivo da Delaware Trust, disse: “Este é um momento promissor para a CSC, pois continuamos crescendo e reforçando nossa posição no setor mundal de agências de empréstimos, e damos as boas-vindasàEddystone Financial Services e sua equipe ao grupo.

O mercado australiano de agências de empréstimos experimentou um significativo crescimento nos últimos anos. Esta aquisição está alinhada com nossas metas estratégicas e irá nos permitir atender melhor nossos clientes com capacidades expandidas e experiência no mercado, ao reforçar nossa abordagem independente de colocar o cliente em primeiro lugar. Estamos empenhados em oferecer a nossas partes interessadas o mais alto nível de serviço e na expectativa de oportunidades que este novo capítulo trará.”

Barnaby Webb, Diretor Geral e Fundador da Eddystone Financial Services, disse: “Temos o prazer de formalizar a aquisição, tendo trabalhado em estreita cooperação com a CSC e a Delaware Trust há algum tempo. A Eddystone conseguiu descobrir uma empresa, cujos valores se alinham aos nossos e esperamos crescer juntos com uma oferta agora realmente internacional.”

A CSC e a equipe da Delaware Trust têm recursos dedicados a apoiar empresas privadas e públicas nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico, sendo a Eddystone uma extensão natural destes serviços. A CSC oferece suporte a gestores de ativos alternativos em uma gama de estratégias de fundos, participantes de mercados de capitais em mercados públicos e privados, bem como corporações e instituições que requerem suporte fiduciário e de governança em mais de 140 jurisdições ao redor do mundo.

Sobre a CSC

A CSC é a parceira de confiança escolhida por mais de 90% das empresas da Fortune 500®, mais de 90% da 100 Best Global Brands® e mais de 70% do PEI 300. Somos líder mundial em oferecer soluções de conformidade e administração de negócios internacionais, serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em uma gama de estratégias de fundos, transações envolvendo participantes do mercado de capitais em mercados públicos e privados, gerenciamento de sistemas de nomes de domínio e marcas digitais, além de proteção contra fraudes e soluções corporativas de software tributário. Fundada em 1899 e com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a CSC se orgulha de ser privada e administrada profissionalmente durante mais de 120 anos. A CSC possui escritórios e recursos em mais de 140 jurisdições na Europa, Américas, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Somos uma empresa internacional capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Somos a empresa por trás do negócio (We are the business behind business®). Saiba mais em cscglobal.com.

