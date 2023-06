Cognite AI, o acelerador de inteligência artificial generativa para dados industriais e realização de valor, é apresentado

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

A Cognite, uma empresa líder mundial em software industrial, anunciou hoje o lançamento do Cognite AI, o acelerador de inteligência artificial generativa para dados industriais e realização de valor. O Cognite AI – um conjunto abrangente de recursos de IA generativa dentro da plataforma central de DataOps industrial da Cognite, a Cognite Data Fusion® – se uneàoferta inovadora específica da empresa para os setores de energia, manufatura e fontes renováveis e está totalmente aberto a quaisquer parcerias para criar soluções industriais sob medida. A Cognite Data Fusion® com Cognite AI melhora as operações ao acelerar a adoção da nuvem e aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho industriais em 10 vezes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230613083284/pt/

Cognite AI, the Generative AI Accelerator for Industrial Data and Value Realization. (Graphic: Business Wire)

Em organizações industriais, é necessário um contexto específico de domínio significativo antes que a IA generativa possa ser aplicadaàtomada de decisões cruciais em domínios de baixa tolerância ao risco na produção, manutenção e confiabilidade. O Cognite AI resolve esse problema de IA e dados industriais, fornecendo acesso simples a dados industriais complexos e incorporando IA generativa em todos os aspectos da experiência do produto, permitindo que as partes interessadas em TI e operações gerem informações valiosas a partir de fontes de dados cruzados.

“Os dados industriais são uma parte essencial da tomada de decisões informadas sobre as operações de negócios, mas complexos e trabalhosos para recopilá-los em informações acionáveis”, disse Judson Althoff, vice-presidente executivo e diretor comercial da Microsoft. “O Cognite AI atende a essa necessidade aproveitando o poder da nuvem da Microsoft e seus recursos de IA para fornecer dados ricos e contextualizados e serviços de análise de IA generativa com o objetivo de ajudar os clientes de energia, manufatura e fontes renováveis a acelerar a eficiência e a realização de valor de seus fluxos de trabalho industriais.”

“A Celanese está construindo a planta digital do futuro e contamos com a Cognite Data Fusion na Microsoft Azure na hora de disponibilizar os dados certosànossa equipe de especialistas, para que ela gaste menos tempo identificando problemas e mais tempo encontrando soluções”, explicou Ibrahim Al-Syed, diretor de Manufatura Digital da Celanese. “A IA generativa é uma ferramenta poderosa que será fundamental para capacitar nosso pessoal. Com o Cognite AI como parte de nossa estratégia digital, podemos melhorar as experiências laborais unificando pessoas, dados, processos e sistemas em uma única plataforma.”

“O Cognite AI acelera a aplicação da tecnologia moderna de software na digitalização industrial. Ele informa o usuário industrial, capacita o operador industrial e permite que as instalações industriais sejam eficientes e sustentáveis”, afirmou Girish Rishi, CEO da Cognite. “Com o Cognite AI, desenvolvemos uma arquitetura inovadora que elimina alucinações, reduz o vazamento de dados e permite confiança e controle de acesso. É assim que fazemos a IA funcionar para a indústria.”

A Cognite Data Fusion® oferece colaboração revolucionária entre domínios para impulsionar a excelência operacional com recursos que incluem:

Cognite AI : uma arquitetura inovadora que unifica a IA generativa (grandes modelos de linguagem de código aberto [LLM] como GPT 3.5/4 e PaLM) com os recursos específicos de modelagem de dados e geração aumentada de recuperação (RAG) da Cognite. O Cognite AI aumenta de modo exclusivo a capacidade dos LLM de finalidade genérica de recuperar dados de fontes privadas dos clientes para gerar resultados mais objetivos, precisos e sofisticados com base nos próprios dados industriais privados dos clientes, dentro do inquilino SaaS seguro e protegido dos clientes. O Cognite AI fornece aos usuários finais de negócios uma maneira de criar aplicativos de código baixo usando linguagem natural.

: uma arquitetura inovadora que unifica a IA generativa (grandes modelos de linguagem de código aberto [LLM] como GPT 3.5/4 e PaLM) com os recursos específicos de modelagem de dados e geração aumentada de recuperação (RAG) da Cognite. O Cognite AI aumenta de modo exclusivo a capacidade dos LLM de finalidade genérica de recuperar dados de fontes privadas dos clientes para gerar resultados mais objetivos, precisos e sofisticados com base nos próprios dados industriais privados dos clientes, dentro do inquilino SaaS seguro e protegido dos clientes. O Cognite AI fornece aos usuários finais de negócios uma maneira de criar aplicativos de código baixo usando linguagem natural. DataOps industrial: obtenha uma integração de dados melhorada por IA de todas as fontes de dados de tecnologia operacional (TO), tecnologia da informação (TI), engenharia e robótica, completa com linhagem, garantia de qualidade e governança. Estes recursos de DataOps industrial líderes de mercado são um requisito para uma base de dados robusta no dimensionamento entre ativos e entre locais em questão de horas e semanas – não meses.

obtenha uma integração de dados melhorada por IA de todas as fontes de dados de tecnologia operacional (TO), tecnologia da informação (TI), engenharia e robótica, completa com linhagem, garantia de qualidade e governança. Estes recursos de DataOps industrial líderes de mercado são um requisito para uma base de dados robusta no dimensionamento entre ativos e entre locais em questão de horas e semanas – não meses. Modelagem de dados: contextualização de IA integrada para mapear automaticamente as relações de dados, criando um gráfico de conhecimento industrial vivo e construindo a base para gêmeos digitais em tempo real, que são enriquecidos automaticamente com dados ao vivo e fluxos de eventos. Capture notas e observações da equipe de trabalhadores de campo, tudo em contexto e tudo compartilhável ao instante.

contextualização de IA integrada para mapear automaticamente as relações de dados, criando um gráfico de conhecimento industrial vivo e construindo a base para gêmeos digitais em tempo real, que são enriquecidos automaticamente com dados ao vivo e fluxos de eventos. Capture notas e observações da equipe de trabalhadores de campo, tudo em contexto e tudo compartilhável ao instante. Canvas industrial: obtenha todos os dados de TO, TI, engenharia e robótica (séries temporais, eventos, diagramas de fluxo de processo, documentos, ordens de serviço, hierarquias de ativos, imagens, simulação, 3D e muito mais) em um único espaço de trabalho colaborativo com a funcionalidade nativa AI Copilot para responder a perguntas operacionais, compilar e desenvolver aplicativos sem código e analisar cenários complexos até 90% mais rápido do que antes.

obtenha todos os dados de TO, TI, engenharia e robótica (séries temporais, eventos, diagramas de fluxo de processo, documentos, ordens de serviço, hierarquias de ativos, imagens, simulação, 3D e muito mais) em um único espaço de trabalho colaborativo com a funcionalidade nativa AI Copilot para responder a perguntas operacionais, compilar e desenvolver aplicativos sem código e analisar cenários complexos até 90% mais rápido do que antes. APM Intelligence App Suite: três aplicativos de fonte de dados cruzados prontos para uso para fluxos de trabalho de negócios da primeira era digital em confiabilidade, operações e manutenção e para acelerar a realização de valor dos investimentos existentes em APM sem programas complexos e caros de rearquitetura e gerenciamento de mudanças.

Solicite uma demonstração e saiba mais sobre como a Cognite Data Fusion® com Cognite AI capacita operações, equipes digitais, desenvolvedores de aplicativos e muito mais com a verdadeira transformação digital em grande escala: Cognite.ai.

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa líder mundial em software industrial com uma visão clara: capacitar rapidamente as empresas industriais com dados acessíveis, confiáveis e contextualizados e promover a transformação digital em grande escala das indústrias com uso intensivo de ativos. Com a Cognite Data Fusion® – sua plataforma DataOps industrial líder de mercado – e o Cognite AI – um conjunto abrangente de recursos de IA generativa industrial –, a Cognite facilita que os tomadores de decisão acessem e entendem os dados industriais complexos. A Cognite Data Fusion® é uma plataforma fácil de usar, segura e escalável que permite aos usuários de domínio e dados industriais colaborar com rapidez e segurança para desenvolver, implementar e dimensionar soluções de IA generativa industrial capazes de oferecer rentabilidade e sustentabilidade. Acesse www.cognite.ai e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230613083284/pt/

Contato:

Michelle Holford

Vice-presidente global de Relações Públicas da Cognite

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE