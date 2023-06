Empresas abraçam a comunidade LGBTQIAP+ e buscam aumentar a diversidade

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

Em um processo para tentar reparar a falta de presença de certos grupos sociais no mercado de trabalho, empresas adotam práticas e iniciativas que proporcionam oportunidades para a comunidade LGBTQIAP+.

A plataforma Vagas.com fez um levantamento, onde mostrou que o número de vagas afirmativas para mulheres, negros, comunidade LGBTQIAP+ e pessoas com deficiências aumentou em 33,2% no ano passado, totalizando aproximadamente 26 mil vagas.

Renan Batistela, especialista em Diversidade e Inclusão na Vagas.com afirma que, “esse avanço pode significar uma maior maturidade por parte das empresas, buscando serem mais estratégicas, já que muito tem se falado sobre organizações mais diversas performam melhor”.

Novas gerações têm surgido no mercado de trabalho e com elas novos questionamentos passam a surgir. A geração Z, constituída pelos nascidos em meados dos anos 2000 mostra que atualmente aqueles que começam suas trajetórias profissionais buscam não somente por grandes salários e planos de carreira, mas também por empresas que ofereçam ambientes diversos e inclusivos.

Em matéria publicada pelo Jornal Nacional, o estudioso de novas gerações e escritor Sidnei Oliveira comentou que a diversidade vem sendo abordada desde gerações anteriores, porém esta será a responsável por uma renovação.

Ele afirma que, “ela vai transformar essa pauta não apenas em uma pauta de discurso de marketing que a gente vê com muita frequência, mas, sim, uma pauta de justiça social, em uma pauta de realidade social, onde a gente vai ver leis novas, transformações de comportamento, adoção de outras realidades que já incluam essa pauta”.

Criado em 2013, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ atua com 170 empresas de diferentes setores, impactando em mais de 1,5 milhão de profissionais.

A partir da denominada agenda “10 Compromissos das Empresas com a Promoção dos Direitos LGBTI+”, o movimento busca construir melhores práticas em harmonia com estratégias de ESG, onde empresas buscam mudanças e melhorias para toda a sigla.

“Estamos em constante trabalho para quebrar fronteiras e avançar na promoção dos direitos humanos LGBTI+ dentro das empresas e fora delas. Precisamos avançar no mapeamento de quesitos voltados às pessoas LGBTI+ e de realização de pesquisas”, comentou Reinaldo Bulgarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.

De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Great Place To Work, um ambiente de trabalho mais diverso pode apresentar maior crescimento de receita, além de uma retenção de talentos 5,4 vezes maior.

A Lexly, empresa de tecnologia, que oferece benefícios de apoio legal para colaboradores, realizou um webinar sobre as vagas afirmativas e como os recursos humanos podem ser um agente de inclusão social por meio de processos seletivos voltados para a diversidade.

A empresa disponibilizou um ebook gratuito com informações que vão auxiliar recursos humanos e empresas em relação às novas legislações que abrangem processos seletivos de vagas afirmativas. O material pode ser baixado gratuitamente através da biblioteca virtual e a gravação da transmissão está no canal do Youtube.