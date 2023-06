Empresas investem em BPO financeiro para otimizar a gestão empresarial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

Zelar pelas finanças da empresa é algo indispensável para que a operação cresça, prospere e consiga superar todos os desafios. Mas, para isso acontecer na prática, é fundamental cuidar de diversas questões, como controle de contas a pagar e a receber, acompanhamento do fluxo de caixa e DRE gerencial, entre outras atividades.

Apesar de essencial, essa é uma tarefa que demanda muitos recursos, como tempo e conhecimentos técnicos. Além disso, com a rotina agitada dos empreendedores, fica difícil gerenciar as equipes de forma estratégica.

Neste cenário, surge como uma boa alternativa o BPO financeiro (Business Process Outsourcing). Mesmo sendo importante para todas as empresas, muitas vezes as finanças não fazem parte da atividade central do negócio, o que torna a terceirização uma escolha interessante para obter resultados mais consistentes e atender às necessidades específicas da operação.

Solução focada no desenvolvimento das empresas



Como mencionado anteriormente, a gestão financeira é um ponto estratégico para as empresas e o papel do BPO Financeiro é terceirizar as principais atividades do setor, de contas a receber até tesouraria.

Esse serviço é gerenciado por consultorias especializadas, que entendem a realidade e as necessidades da empresa, montando um plano com ações que visam garantir um gerenciamento mais efetivo, ágil e seguro das finanças.

“Essa terceirização é baseada no trabalho dos especialistas, que não são funcionários da empresa, mas sim da consultoria contratada. Os profissionais realizam as atividades relacionadas à gestão financeira dentro das melhores práticas da área, dando ao empreendedor a oportunidade de focar em outras atividades essenciais para o seu negócio”, explica Adriana Matos, diretora da Person Consultoria.

Mais eficiência e produtividade

Terceirização é uma palavra que pode assustar inicialmente os empreendedores, que ficam receosos em compartilhar com empresas e equipes externas áreas importantes do seu negócio. Entretanto, essa pode ser uma decisão importante para mudar os rumos da operação.

Ao adotar o BPO Financeiro, uma equipe terceirizada consegue atender melhor às demandas do dia a dia da empresa, inclusive se a operação estiver em crescimento. Essa é uma forma de realizar todas as atividades necessárias sem ter que contratar mais colaboradores.

“A parceria entre empresas e consultorias especializadas em BPO Financeiro garante que muitas etapas importantes sejam realizadas de forma automatizada, o que diminui o tempo de execução das principais tarefas da área. Soma-se, ainda, o fato de que as atividades são executadas por profissionais especializados, o que evita erros. Então, há uma ampliação nos níveis de eficiência e de produtividade”, compartilha Adriana.

Gestão segura que favorece a tomada de decisão



O BPO financeiro se baseia na execução das rotinas financeiras por parte de profissionais altamente especializados, como já mencionado. Sendo assim, o cumprimento rigoroso das melhores práticas é uma garantia que envolve todas as tarefas do setor.

Como há menos erros ou discordâncias, a empresa reduz as chances de ficar irregular. Por isso, a segurança é um ponto forte do Business Process Outsourcing, principalmente pelo fato de impedir a ocorrência de fraudes, já que a gestão financeira será realizada de maneira profissional.

Adriana Matos, Diretora da Person Consultoria, destaca que o BPO Financeiro serve de base para a contabilidade que gerará relatórios, balancetes e informações relevantes para a gestão da empresa, garantindo também a regularidade da companhia perante os órgãos competentes.

“É importante reforçar também que o BPO Financeiro oferece informações reais e atualizadas sobre fluxo de caixa, demonstrativos de resultados e relatórios que levam a um diagnóstico completo da empresa. Isso é fundamental para que a gestão possa definir caminhos com embasamento e dados seguros”, completa a Diretora.

Mesmo diante de tantos benefícios, as empresas precisam avaliar bem antes de optar pelo BPO Financeiro, pois é fundamental que a consultoria seja realmente parceira dos clientes, com profissionais experientes, planejamento de excelência e tecnologias de ponta.

Sobre a Person Consultoria

A Person também está apta em atender empresas nacionais e multinacionais, estabelecendo uma linguagem empresarial global em nível gerencial e estratégico.

Contato

Site: www.personconsultoria.com.br

Redes sociais: @personconsultoria