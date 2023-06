Ripple e Peersyst fazem parceria com o Banco de la República da Colômbia avançando na implementação e uso da tecnologia de blockchain

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

Ripple, líder em soluções corporativas de blockchain e criptografia, anunciou hoje sua cooperação com o Banco de la República, o Banco Central da Colômbia, para explorar casos de uso da tecnologia de blockchain.

O Banco Central em conjunto com o Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação (MinTIC) irá testar casos de uso que irão aperfeiçoar o sistema de pagamentos de alto valor da Colômbia usando a Plataforma CBDC, desenvolvida pelo XRP Ledger (XRPL), um blockchain com código aberto e economia de energia. Este teste será desenvolvido como parte da terceira fase de experimentação de blockchain liderada pelo MinTIC.

Sob a orientação da Direção de Governo Digital, MinTIC, o projeto será executado até o fim de 2023. A meta da terceira fase da experimentação de blockchain do MinTIC será educar entidades públicas nacionais e territoriais mediante aplicativos interativos e de cooperação do mundo real com experimentos de como a velocidade, escalabilidade e transparência inigualáveis da tecnologia blockchain podem revolucionar sistemas de pagamento e o gerenciamento de dados. Desenvolvido com estes recursos-chave, a Plataforma CBDC da Ripple, uma solução de ponta a ponta para bancos centrais, será experimentada e testada em um ambiente controlado sem comprometer os recursos públicos.

Ao destacar a importância deste projeto, Mauricio Lizcano, Ministro de TIC, enfatizou: “As potenciais eficiências podem ser avaliadas através dos resultados obtidos no desenvolvimento de uma solução com tecnologia de blockchain, que consegue melhorar e complementar processos em entidades de modo seguro e eficiente, além de oferecer uma solução tecnológica (protótipo), que irá permitir simulações de diferentes casos de uso no sistema de pagamentos de alto valor.”

“O Banco de la República na Colômbia e a visão de futuro do MinTIC sobre a inovação em blockchain irão revelar novas formas pelas quais as organizações operam na era digital”, disse James Wallis, Vice-Presidente de Compromissos do Banco Central e CBDCs. “Ao aproveitar o poder da plataforma Ripple CBDC, baseada em XRPL, este projeto irá abrir caminho para avanços transformadores no uso da tecnologia de blockchain no setor público. Esta parceria mostra nosso compromisso em impulsionar a inovação e a eficiência, ao capacitar as entidades públicas a liberar todo o potencial de transações seguras e transparentes.”

Ferran Prat, Diretor Executivo da Peersyst Technology, também destacou: “Nossa parceria com a MinTIC como empresa de tecnologia de referência para implementar a tecnologia de blockchain na América Latina exige de nós os critérios mais exigentes na seleção de tecnologias. No caso de pagamentos e tecnologia para bancos centrais, a Ripple é líder de referência no setor e um dos melhores aliados para aplicar o potencial da tecnologia de seu sistema de pagamentos de altos valores no Banco de la República.”

Mais informação sobre este programa piloto serão divulgadas no fim do ano sobre os casos de uso e implementações específicas. Para saber mais sobre este projeto do MinTIC, acesse: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/

Sobre a Peersyst

A Peersyst Technology é uma empresa especializada em tecnologia de blockchain com uma longa história de desenvolvimento e implementação de soluções baseadas em tecnologias de contabilidade distribuída nos setores público e privado. A Peersyst Technology foi selecionada em 2021 pelo MinTIC como um dos aliados de referência para implementar a tecnologia Blockchain no setor público colombiano, ao trabalhar com diferentes entidades, bem como grandes empresas privadas, se posicionando como líder de referência em implementar esta tecnologia para a região latino-americana.

Sobre a Ripple

A Ripple é líder em soluções corporativas de blockchain e criptografia, ao transformar o modo como o mundo se move, gerencia e tokeniza valor. As soluções comerciais da Ripple são mais rápidas, mais transparentes e mais econômicas, resolvendo ineficiências que há muito definiram o status quo. E junto com parceiros e a comunidade de desenvolvedores mais ampla, identificamos casos de uso em que a tecnologia criptográfica irá inspirar novos modelos de negócios e proporcionar oportunidades a mais pessoas. Com cada solução, estamos obtendo uma economia mundial e um planeta mais sustentáveis, ao aumentar o acesso a sistemas financeiros inclusivos e escaláveis, ao mesmo tempo em que aproveitamos a tecnologia de blockchain neutra em carbono e um ativo digital ecológico, o XRP. É assim que cumprimos nossa missão de criar soluções criptográficas para um mundo sem fronteiras econômicas.

Sobre o XRP Ledger

O XRP Ledger (XRPL) é um blockchain de nível 1 com código aberto, público e descentralizado liderado por uma comunidade mundial de desenvolvedores. É rápido, poupa energia e confiável. Durante mais de dez anos, vem sendo o blockchain mais adequado para permitir liquidação e liquidez de ativos tokenizados em escala. Com facilidade de desenvolvimento, baixos custos de transação e uma comunidade experiente, oferece aos desenvolvedores uma sólida base de código aberto para executar os mais exigentes projetos, sem afetar o conjunto de recursos enxutos e eficientes do XRPL. O XRPL permite uma ampla gama de serviços e casos de uso, incluindo pagamentos, finanças on-chain e tokenização. Saiba mais em XRPL.org.

