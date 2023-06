Visa anuncia o lançamento do Programa Acelerador de Fintechs do continente africano

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje o lançamento do novo programa Acelerador de Fintechs da Visa África para capacitar a comunidade de startups em expansão da África por meio de conhecimento, conexões, tecnologia e financiamento de investimentos. A iniciativa foi apresentada pelo presidente executivo da Visa, Alfred F. Kelly Jr., no Bloomberg New Economy Gateway Africa, em Marrakech, no Marrocos.

O Acelerador de Fintechs da Visa África permitirá que até 40 empresas iniciantes a cada ano acelerem e cresçam por meio de um programa de aprendizagem intensivo de três meses, focado no crescimento dos negócios e na orientação. Após a conclusão do programa, a Visa pretende apoiar ainda mais o crescimento das fintechs com investimento de capital em empresas participantes selecionadas, ao mesmo tempo em que acelera seu lançamento comercial por meio do acessoàtecnologia e aos recursos da Visa.

O lançamento do programa Acelerador de Fintechs da África segue a recente promessa da Visa de investir US$ 1 bilhão na transformação digital da África e seu compromisso de longo prazo com o avanço da economia africana e a promoção do crescimento inclusivo. As startups de fintech de toda a África podem se candidatar a fazer parte do programa por meio de duas fases de inscrição por ano, a partir de julho de 2023. Com mais de 1.000 startups de Fintech africanas participando da competição Visa Everywhere Initiative* (VEI) em 2022, os finalistas das edições dos países africanos deste ano serão convidados a participar do programa de aceleração.

“A África tem um dos ecossistemas de fintech mais empolgantes e admirados do mundo, trazendo talentos empresariais excepcionais para uma população jovem que prioriza o digital e que está crescendo rapidamente”, disse Alfred F. Kelly Jr., Presidente Executivo da Visa, Inc. “A Visa tem aumentado seus investimentos na África há décadas e fortalecido parcerias em todo o continente para apoiar a próxima onda de inovação e crescimento. Nosso novo Acelerador de Fintechs trará experiência, conexões e investimentos para as melhores startups de fintech africanas, para que elas possam crescer rapidamente.”

O apoio às fintechs participantes ajudará a fortalecer ainda mais o ecossistema de pagamentos, acelerando inovações e tecnologias que ofereçam soluções para desafios exclusivos do continente africano e que possam promover ainda mais a digitalização da África. Em linha com o propósito corporativo da Visa de elevar todos, em todos os lugares, sendo a melhor maneira de pagar e ser pago, esse apoio às fintechs do continente africano facilitará oportunidades adicionais para expandir a inclusão financeira.

“A comunidade de fintechs africanas está na vanguarda da inovação em pagamentos e conectando mais pessoas sem conta bancária com acessoàeconomia digital”, disse Otto Williams, Chefe de Parcerias, Produtos e Soluções, Europa Central, Oriente Médio e África, da Visa. “A Visa tem trabalhado com essa comunidade inovadora para criar novos programas e soluções para ajudar as fintechs a crescerem, ao mesmo tempo em que dá acessoàtecnologia e ao ecossistema de parceiros da Visa. Por meio do novo Acelerador de Fintechs Visa África, estamos ansiosos para trabalhar com mais empreendedores e empresas brilhantes para moldar o futuro das finanças.”

Além de sua promessa de US$ 1 bilhão para a África, a Visa introduziu recentemente várias iniciativas e programas comerciais para promover ainda mais o ecossistema de pagamentos na África. Essas iniciativas incluem:

Estabelecimento de operações locais na República Democrática do Congo, na Etiópia e no Sudão para ajudar a apoiar e fortalecer o ecossistema financeiro local. A Visa tem 10 escritórios em toda a África, a partir dos quais oferece suporte a pagamentos em todos os 54 países.

Inauguração do primeiro Estúdio de Inovação da Visa para a África Subsaariana, em Nairóbi, no Quênia, para oferecer um ambiente de última geração para reunir clientes e parceiros e criar em conjunto soluções de pagamento e comércio prontas para o futuro.

Introduzir e expandir novas tecnologias que auxiliem os consumidores e comerciantes africanos a fazer e receber pagamentos digitais, como o Tap to Phone, que transforma um simples telefone celular em terminal de ponto de venda, além de reduzir os custos de remessa por meio de soluções inovadoras como o Visa Direct.

Consolidar a Visa como a parceira de fintech preferencial, trabalhando com inovadores e empreendedores, inclusive por meio do programa Visa Everywhere Initiative, com programas nacionais dedicados na África do Sul, Quênia e Egito.

Lançamento de novos programas para apoiar o empoderamento das mulheres juntamente com parceiros financeiros, incluindo o She’s Next, que está trazendo oportunidades de financiamento, orientação e networking para mulheres empreendedoras que lideram PMEs em crescimento no Egito, Quênia, Marrocos e África do Sul.

Colaboração, com parceiros, para promover a alfabetização financeira em vários idiomas, incluindo a primeira versão em árabe do Practical Money Skills no Egito.

*Sobre a Visa Everywhere Initiative (VEI)

A Visa Everywhere Initiative é a competição global de inovação aberta da Visa, na qual as startups apresentam suas soluções inovadoras para resolver os desafios de pagamento e comércio do futuro. O programa foi lançado pela primeira vez nos EUA em 2015 e rapidamente se expandiu para um programa global. Até o momento, quase 12.000 startups se inscreveram no programa – muitas das quais agora trabalham com a Visa ou com seus clientes. Além dos prêmios em dinheiro, os vencedores do VEI ganham acesso e exposição às extensas redes de parceiros da Visa nos setores bancário, comercial, de capital de risco e governamental. Os vencedores também se beneficiam do reconhecimento de uma das marcas mais confiáveis e valiosas do mundo.

Sobre a Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias com inclusão de todos, em todos os lugares, valorizam todos em todos os lugares e consideram o acesso como fundamental para o futuro da movimentação de dinheiro. Saiba mais em Visa.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230614005008/pt/

Contato:

Constantine Panagiotatos

Global Corporate e América do Norte

[email protected]



+1 6507038675

Lesego Charlie

África Subsaariana

[email protected]



+27826591674

Jagruti Mistry

Visa Norte da África

[email protected]



+971566824213

Fonte: BUSINESS WIRE