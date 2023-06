Yakult completa 55 anos de presença no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de junho de 2023.

A unidade brasileira da multinacional Yakult, que foi a terceira fábrica no mundo e a primeira a ser inaugurada fora do território asiático, comemora 55 anos de Brasil com planos de crescimento para o futuro. Inaugurada em 1968 em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, pelo próprio fundador da empresa – o médico sanitarista Minoru Shirota –, a Yakult foi a pioneira em trazer o conceito de leite fermentado com lactobacilos vivos que auxiliam na manutenção da saúde do consumidor para o País. A cepa Lactobacillus casei Shirota é exclusiva da empresa e o Leite Fermentado Yakult, lançado há 88 anos, continua sendo o carro-chefe da multinacional que é líder no segmento em nível global.

Em 1999, a Yakult inaugurou um Complexo Industrial na cidade de Lorena, no interior de São Paulo, para onde todas as linhas de produção foram transferidas. A unidade já passou por duas ampliações e, atualmente, está na fase de modernização e otimização das instalações e dos equipamentos, com investimento total de R$ 60 milhões. O Complexo Industrial brasileiro tem uma das maiores fábricas do Grupo Yakult no mundo (em área construída) e uma das únicas a produzir todo o portfólio de produtos em um mesmo site industrial.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que a empresa está fazendo um investimento considerável para mais uma importante modernização da fábrica porque confia no Brasil. “Ao longo desses 55 anos, a Yakult conquistou o paladar e a fidelidade de muitas gerações de brasileiros, por isso, seguimos firmes no propósito de manter nosso compromisso de produzir alimentos que fazem bem à saúde, sempre baseados na filosofia do nosso fundador de contribuir para uma vida saudável e alegre das pessoas do mundo inteiro, com base em pesquisas contínuas da Ciência da Vida”, ressalta.

Ainda neste ano, a Yakult irá renovar as embalagens dos leites fermentados para deixá-las mais modernas e atraentes ao consumidor. A maior mudança será no visual da embalagem que envolve seis frascos e é a forma padrão de comercialização tanto na venda domiciliar quanto no comércio em geral. A nova embalagem mostrará uma ilustração gigante de cada frasco com suas cores características – Leite Fermentado Yakult (embalagem vermelha), Yakult 40 (embalagem verde) e Yakult 40 light (embalagem azul), e será apresentada ao público no 24º Festival do Japão, que será realizado de 7 a 9 de julho no Pavilhão de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

A Yakult do Brasil também segue fortalecendo o apoio aos aproximadamente 4 mil comerciantes autônomos que comercializam os produtos da marca e que são uma importante força de vendas para a empresa. Para isso, investe continuamente em campanhas publicitárias e ações de marketing que visam aumentar o volume de vendas e elevar a lucratividade desses comerciantes, que mantêm fortes laços com os clientes. “O Brasil nos recebeu de braços abertos há 55 anos e os consumidores se mantêm fiéis à nossa marca. Isso aumenta a nossa responsabilidade em desenvolver produtos com a mais alta qualidade e oferecer informações seguras para que todos possam manter uma vida mais saudável”, enfatiza o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Outra novidade é o reforço do investimento da empresa em mídias sociais e em publicações com informações voltadas a pesquisadores, nutricionistas, médicos e outros profissionais da saúde – como a revista Super Saudável, lançada em 2001 e que passa por um processo de renovação com o lançamento de um site exclusivo programado para outubro. “A empresa está empenhada em expandir a divulgação das informações relacionadas a uma vida mais saudável e do valor científico do Lactobacillus casei Shirota para que os profissionais da saúde possam conhecer melhor a ação benéfica dos probióticos e, por meio desse conhecimento, ajudar seus pacientes a terem mais saúde”, ressalta o presidente.

Apoio ao esporte – A Yakult do Brasil renovou, recentemente, o contrato de patrocínio com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Com isso, a multinacional continuará apoiando todas as ações da natação brasileira – incluindo os Campeonatos Brasileiros absolutos e de categoria – até junho de 2024. A empresa também mantém, desde 1999, o Centro de Treinamento/Academia de Beisebol, em Ibiúna, que é a sede da Academia MLB Brasil, iniciativa conjunta da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) e da Major League Baseball (MLB), principal liga profissional de beisebol dos Estados Unidos. Vários jovens atletas brasileiros já saíram do CT da Yakult para times profissionais, especialmente nos Estados Unidos e no Japão.

Mais informações

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 55 anos em 2023. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]