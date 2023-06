Banco digital foca em crédito para PME e abre agências no interior

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de junho de 2023.

O número de pequenos negócios cresceu 20% no Brasil desde o início da pandemia de Covid-19, chegando a 3,6 milhões de micro e pequenas empresas em 2022, segundo o Sebrae. No entanto, de acordo com a instituição, ainda é significativo o percentual que encerra suas atividades em cinco anos: 29% entre os microempreendedores individuais; 21% entre as microempresas e 17% entre as empresas de pequeno porte.

A mesma pesquisa confirma que uma das principais causas de encerramento de pequenos negócios é a falta de acesso ao crédito. Foi exatamente essa dificuldade que levou o banco digital Go.Bank a colocar seu foco de atuação no financiamento a pequenas e médias empresas, como lanchonetes, restaurantes, padarias, serviços de estética e oficinas mecânicas.

Entre as opções de crédito oferecidas pelo Go.Bank para PMEs estão empréstimos utilizando imóvel ou veículo como garantia (com juros de 0,59% a 0,99% ao mês – acrescidos da Selic), capital de giro sem garantias físicas (até R$ 150 mil para empresas com menos de três anos e até R$ 700 mil para negócios com mais de três anos), além de antecipação de recebíveis.

“Temos soluções sob medida para as PMEs. Não é necessário, por exemplo, comprar pacotes. É possível ir contratando serviços de acordo com a necessidade. Temos mais de 20 soluções financeiras customizadas”, explica Renato Coelho, CEO do Go.Bank.

Ele informa que sua instituição quer se diferenciar de outros bancos digitais pelo modelo de relacionamento com os clientes. “Nossos parceiros não precisam manter contato apenas via plataforma ou aplicativo. Oferecemos também atendimento humanizado”, avisa.

Para aumentar essa proximidade com pequenas e médias empresas, o Go.Bank passará a ter agências em cidades do interior. Fundado em 2011, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, o banco abrirá uma nova unidade neste mês em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, no mesmo estado. E a ideia é inaugurar mais 10 até o próximo ano.

A agência de Mogi está sendo implantada em parceria com o Grupo Marbor, tradicional empresa local do setor imobiliário e que passa a ser sócia-investidora do banco na cidade. A unidade funcionará na Vila Helio, um dos empreendimentos do grupo e também ponto turístico do centro mogiano. Ali estão instaladas diversas empresas de comércio e serviços, além do Hotel Marbor.

“O Go.Bank oferece soluções realmente personalizadas, por isso decidimos investir. O público-alvo deles é formado por um grupo que já é nosso cliente: pequenas e médias empresas”, comenta Tatiana Borenstein, diretora do Grupo Marbor.

“Ter uma empresa renomada como parceira na cidade em que estamos iniciando a operação é de grande importância. Poder contar com quem já construiu uma história em Mogi faz com que o nosso trabalho ganhe velocidade e assertividade”, acrescenta Renato Coelho, do Go.Bank.

Mais informações em https://gobank.net.br e https://www.grupomarbor.com.br/