UNIDO anuncia aliança de IA com a Huawei e parcerias internacionais para ajudar as indústrias na digitalização

16 de junho de 2023.

O Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 foi realizado hoje em Fényeslitke (Hungria). Durante o evento, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) anunciou a formação, em julho, de uma aliança mundial sobre inteligência artificial (IA) nos campos de indústria e fabricação com a Huawei e parcerias internacionais. A intenção da aliança é criar uma plataforma de colaboração e compartilhamento de conhecimento para promover a inovação e aplicação de tecnologias de IA na indústria e fabricação e impulsionar a economia digital.

The Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 was held in Fényeslitke, Hungary

Em seu discurso, o vice-diretor geral e diretor geral da UNIDO, Ciyong Zou, afirmou: “Estamos testemunhando a união da conectividade móvel e da inovação industrial. O 5G combinado com IA e computação em nuvem traz muitos benefícios para os setores de transporte e logística. A eficiência e a qualidade dos trabalhos melhoraram consideravelmente. A segurança do local melhorou. A participação das mulheres em um ambiente de trabalho anteriormente dominado por homens aumentou”.

Com os benefícios das soluções de IA se tornando cada vez mais visíveis em todos os setores, é importante ajudar as empresas no processo de digitalização. “O objetivo da aliança é servir como uma plataforma para colaboração, compartilhamento de conhecimento e demonstração das práticas recomendadas”, acrescentou Zou.

János Tálosi, CEO da East-West Intermodal Logistics Plc., explicou: “O terminal intermodal East-West Gate (EWG) iniciou suas operações em outubro de 2022. A cada ano, no terminal, é possível carregar e descarregar 1 milhão de TEUs (unidade equivalente a 20 pés) de forma rápida, entre ferrovias de bitola larga e bitola padrão, o que significa altos requisitos de eficiência e segurança. Como o 5G permite a interligação de todas as comunicações internas e equipamentos técnicos, os guindastes altamente automatizados do terminal podem ser controlados remotamente e são capazes de movimentos sutis. Isso melhora muito a produtividade, proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável para a equipe de operação”.

“O projeto marca um antes e um depois no desenvolvimento das tecnologias 5G na Hungria e na digitalização do frete ferroviário e permite que o EWG se torne um centro de logística ferroviária intermodal na era digital”, ressaltou Tálosi.

Radoslaw Kedzia, vice-presidente da Huawei na Europa centro-oriental e países nórdicos, disse: “O terminal intermodal East-West Gate é uma história de criação de valor social com excelente colaboração de diferentes parcerias e investimentos especializados. As soluções digitalizadas e de alta tecnologia da instalação atraem muita gente jovem para a área. A idade média da equipe profissional é de 23 a 25 anos. Existe uma grande segurança, o ambiente é saudável e limpo para quem trabalha e não há condições adversas. A solução demonstra que o 5G foi realmente aplicado no setor ferroviário inteligente da Europa usando tecnologias digitais de última geração e resolvem problemas comuns, promovendo a transformação digital”.

O Intelligent Rail & Logistics Forum 2023 ocorreu no terminal intermodal East-West Gate (EWG), localizado em Fényeslitke (Hungria), e cobriu uma área de 5 milhões de metros quadrados – incluindo o terminal, armazéns e zonas de desenvolvimento. Trata-se do maior e mais moderno terminal intermodal terrestre de seu tipo e o primeiro porto ferroviário de contêineres privado com 5G na Europa.

