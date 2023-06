Autora lança livro sobre empreendedorismo pós-pandemia em SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de junho de 2023.

A recuperação pós-pandemia é uma das principais dificuldades dos brasileiros à frente de pequenos negócios. A conclusão integra uma pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), realizada em setembro do último ano e divulgada em janeiro de 2023.

Segundo o estudo “Dores dos Pequenos Negócios“, os empresários destacaram que têm de lidar com os desafios para se reerguer e se reinventar em um contexto de retomada econômica, pós-crise sanitária.

Atenta a este fator, Cristina Boner, presidente do Conselho Fiscal do grupo Drexell, escreveu o livro “Passos para a estabilidade do seu empreendimento na pós-pandemia”, pela Editora Autografia, que tem lançamento programado para setembro de 2023 na livraria Cultura, em São Paulo (SP).

Boner conta que, para além de pequenos negócios, o livro pode ajudar empresários que lideram empreendimentos de diversos portes e setores. “Os negócios mudam, bem como as economias, mas isso não altera o fato de vendedor e cliente precisarem trabalhar em conjunto para fechar bons negócios”, afirma.

A autora defende que marketing e vendas são duas áreas estratégicas para o crescimento de qualquer negócio. “Ambos os setores [marketing e vendas] precisam unir forças desde o início para compartilhar inteligência de processo e fornecer ao cliente uma experiência de compra fantástica, do início ao fim, e implementar táticas em toda a jornada de compra”.

Na visão de Boner, o futuro será uma batalha para conectar pessoas, ideias e produtos e serviços. “O novo poder não é acumulação, mas canalização. Ele se move horizontalmente e conecta as pessoas de maneiras que nunca foram feitas antes”.

“Estamos conectados”, prossegue, “em qualquer lugar com largura de banda ilimitada disponível a qualquer momento para uma conexão instantânea para quem precisa – ou deseja algo diferente do que você tem”.

De acordo com a presidente do Conselho Fiscal do grupo Drexell, a principal motivação para escrever a obra consiste no fato de que não existe um único caminho para o sucesso.

“O conhecimento, este sim, é uma herança eterna que a vida nos permite dar em forma de livro”, considera. “Esta obra contém uma boa parte do que vivi e aprendi e é a prova de que as mulheres são capazes de fazer ‘magia’. Espero que esse trabalho ajude a formar o perfil de um empreendedor do futuro”, conclui.

