Congresso empresarial em SC traz palestrantes de destaque

* Por: DINO - 20 de junho de 2023.

Estratégia; liderança; gestão de pessoas; tendências; inovação; tecnologias emergentes; marketing & vendas; inspiração empreendedora; tomada de decisão e cenário econômico. Todos estes temas, que fazem parte dos desafios das lideranças empresariais em diversos segmentos, estarão presentes na programação da ExpoGestão 2023. A vigésima primeira edição do encontro – que é um dos mais tradicionais do país – será realizada de 27 a 29 de junho na Expoville, em Joinville/SC.

A grade de palestrantes tem competências multidisciplinares e inclui nomes como o economista e ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega para falar do cenário econômico. A dificuldade de lidar nas organizações com questões como retenção, convívio entre gerações e momentos complexos levou os organizadores a destinar três das 12 sessões à liderança e gestão de pessoas.

Enquanto a palestrante internacional Bárbara Borra (CEO Global da Franke Home Solutions) e o palestrante Ricardo Basaglia (CEO da Michael Page Brasil) trazem olhares sobre a Liderança, o painel exclusivo “A mente no comando” reúne os especialistas Carlos Aldan (Inteligência Emocional), Fabiano Moulin (Neurologia Cognitiva e do Comportamento) e Roberto Aylmer (Desenvolvimento Humano) para palestrar e debater sobre saúde mental.

As tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial, também estão presentes na programação, trazidas por David Espíndola (empresário e consultor em estratégia com larga experiência no Vale do Silício) e permeadas nas abordagens de outros palestrantes. Também participam da programação João Branco, que já respondeu pelo marketing do McDonald’s, e Vicente Donini – empreendedor, presidente do Conselho de Administração da Marisol e fundador da Vinícola Vivalti.

A programação da Expogestão 2023 tem ainda quatro painéis, com a participação de lideranças de empresas nacionais e internacionais para compartilhar experiências e discutir tendências sobre os segmentos do Varejo (Nestlé, Ambev e Neogrid), da Indústria (BMW, Tupy, Marisol e FIESC) e da Energia (Engie e Intelbrás) e também sobre ESG (Unilever e Dengo Chocolates).

Além do Congresso, a ExpoGestão tem uma Plenária Livre, com quatro auditórios paralelos onde são apresentados diversos conteúdos voltados para o mundo dos negócios, com ênfase na prática da gestão empresarial de companhias da região.

Eventos especiais

Os três dias da ExpoGestão promovem um grande movimento de lideranças empresariais no local do evento. Enquanto as palestras no Congresso e na Plenária Livre acontecem no período da tarde e da noite, uma série de eventos complementares toma conta do espaço no período da manhã, reunindo públicos como C-Levels, gestores de Tecnologia e Recursos Humanos, mulheres empresárias (reunidas pela FACISC). O Sebrae também organizará uma rodada de negócios.

Segundo o Diretor-presidente da ExpoGestão, Alonso Torres, a programação tem um desenho colaborativo elaborado a partir da escuta sobre as dores e as demandas de empresários e executivos. “Neste mundo em constante transformação, nossa missão é proporcionar conhecimento inovador que seja aplicável ao dia a dia dos negócios, contribuindo com a jornada das lideranças e com os negócios das organizações”.

Modalidades de participação

O público tem três modalidades para participar da ExpoGestão 2023: inscrição para o Congresso, inscrição/convite para Atividades Paralelas e Ambiente de Negócios e Relacionamento e Expogestão Play (acesso aos conteúdos de forma digital depois do evento).

Serviço

O que: ExpoGestão 2023

Quando: 27 a 29 de junho

Onde: Expoville – Joinville (SC)

Inscrições: www.expogestao.com.br