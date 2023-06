Empresa de LED expande atuação com novo showroom em SP

20 de junho de 2023.

Tiago Brito, CEO do grupo LedWave, a fim de inovar no mercado de painéis de Led, anunciou recentemente que inaugurou um escritório em São Paulo (SP) para atender aos novos desafios e seguir com a sua trajetória de expansão

Com um investimento de R$ 4,5 mi, o showroom está localizado na Avenida Nove de Julho, Jardins, na capital paulista, com capacidade para 100 pessoas, entre colaboradores e fornecedores.

“Cada detalhe dessa experiência foi pensado com muito cuidado, desde os painéis de LED que ficam expostos no espaço, para que os clientes possam conhecer pessoalmente as possibilidades para seu comércio e/ou residência, até o cardápio montado para recepcioná-los”, comenta Tiago.

“Ao entrar em nosso showroom, o cliente pode se sentir na Times Square”, como define o CEO. “A experiência consiste no ambiente visual, musical e olfativo. O espaço é totalmente automatizado e cada ambiente toca uma música e aroma, conforme as imagens que se alternam nos painéis”.

Além disso, o espaço pode ser visitado a partir de uma pré-agenda com um dos executivos da LedWave ou até mesmo pelo CEO. “A depender do horário, o cliente é recepcionado com café da manhã, chá da tarde ou até mesmo um almoço servido por um chef a convite da LedWave para preparar um cardápio exclusivo”, complementa.

