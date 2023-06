Geração de leads qualificados é o maior desafio para empresa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de junho de 2023.

As estratégias de marketing digital desempenham um papel fundamental na era digital, permitindo que as empresas alcancem e envolvam seu público-alvo de forma mais direcionada e eficaz. O tráfego pago, SEO, inbound marketing, mídias sociais e e-mail marketing são apenas algumas das estratégias disponíveis para as empresas expandirem sua presença on-line, impulsionarem o lead qualificado e alcançarem resultados significativos.

Em parceria entre a Leap KMPG e a Conversion, um levantamento revelou as tendências que irão moldar o cenário do marketing digital em 2023. De acordo com o estudo, investir estrategicamente será fundamental para enfrentar a crise atual. Os resultados apontaram que a geração de leads qualificados, com 60,5%, é o maior desafio enfrentado pelas empresas, seguido pela busca por tráfego orgânico, com 46,6%. O Google continua sendo amplamente utilizado como uma ferramenta essencial no marketing digital empresarial, e a tendência é que seu uso seja ainda mais acentuado neste ano, alcançando 53,4%.

Atualmente, ainda segundo o estudo, as empresas consideram o marketing de conteúdo, as mídias sociais e a publicidade paga (Ads) como os recursos mais relevantes. No entanto, o SEO se mantém como um investimento expressivo, com 68,3% de adoção. Para 2023, espera-se que o marketing de conteúdo, o SEO e a mídia paga liderem os investimentos das empresas nessa área.

De acordo com o fundador da Performister Group, Guilherme Freitas, no âmbito do marketing digital, é fundamental considerar os diversos meios e estratégias disponíveis, levando em conta o público-alvo e a situação atual da empresa. Entre as estratégias mais conhecidas, destaca-se a publicidade de performance, que envolve o uso de anúncios pagos em plataformas como Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads e LinkedIn Ads. “Essa estratégia é definida com base em análises e no público-alvo da campanha”, disse.

Guilherme Freitas também ressalta a importância do SEO, uma técnica que visa otimizar sites, criar conteúdos relevantes, realizar análise de palavras-chave e construir links para melhorar o ranqueamento nos sistemas de busca. O objetivo, segundo o especialista, é aumentar a visibilidade orgânica e direcionar tráfego qualificado para o site da empresa.

Segundo uma pesquisa realizada pela agência de SEO Hedgehog Digital (especializada em Search Engine Optimization) em parceria com a Opinion Box, 60% das pessoas preferem acessar os resultados na primeira página, evidenciando a relevância da ferramenta.

Outro método mencionado pelo fundador da Performister Group é o Inbound Marketing, popularmente conhecido como marketing de conteúdo. Essa abordagem consiste em criar e compartilhar conteúdo relevante, direcionado ao público-alvo e ao momento específico, com o objetivo de engajá-lo.

Já nas mídias digitais, por fim, Guilherme Freitas destaca a importância de trabalhar na criação e compartilhamento de conteúdo em plataformas como YouTube, Facebook, Instagram e outras, visando o reconhecimento e o posicionamento da marca. Além disso, o especialista menciona a utilização de disparos pontuais de e-mail marketing, direcionados a assuntos específicos, como promoções, eventos e outras necessidades particulares da empresa.